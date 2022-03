Neues von Tilo Schnabel aka The Caskhound: Teil 2 der sechsteiligen Serie The Great Sherry Cask Xperience ist ab heute im Handel erhältlich – er stammt aus Spanien, aus einem PX Sherry Cask und wurde in einem PX-Quartercask nachgereift – mehr Sherry-Provenance geht nicht.

Hier alle Infos zur neuen Abfüllung und wo man sie bekommen kann:

THE CASKHOUND präsentiert: THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE – Chapter 2

Der aromenreiche Frühlingsbote inklusive doppelter PX-Reifung

Der unabhängige deutsche Abfüller THE CASKHOUND kündigt die zweite Abfüllung seiner 6-teiligen Reihe THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE an – ein über 5-jähriger Spanish Single Malt Whisky aus dem Vintage PX Sherry Cask, mit einer 14-monatigen Nachreifung im speziellen Quarter Cask, das zuvor ebenfalls feinsten Pedro Ximenéz Sherry enthielt …

Diesen flüssigen Frühlingsboten aus dem sonnigen Herzen Andalusiens können geneigte Whiskyfreunde und Liebhaber sherrygereifter Malts ab dem 15. März 2022 bei ausgesuchten Fachhändlern finden.

Eine 6-teilige Whisky-Entdeckungsreise der besonderen Art

Die limitierte Serie THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE ist das Ergebnis der Kooperation mit dem SPANISH WHISKY CLUB und den Fass-Experten von CASKNOLIA und verdeutlicht auf besondere Weise die verschiedenen geschmacklichen Auswirkungen der Nachreifung in unterschiedlichen Sherry Casks.

Die Basis der limitierten Abfüllungsreihe stellt dabei ein New Make aus der spanischen Brennerei LIBER dar, der seine ersten 4 Jahre in zwei großen, etwa 30 Jahre alten Pedro Ximenéz Sherry Fässern verbringen durfte. Die Qualität dieser PX-Fässer und das besondere Mikroklima in Padul ließen den Single Malt ordentlich reifen, ohne dass der Einfluss des Fasses oder die Aromen des PX zu sehr dominieren konnten.

Im zweiten Schritt wurde der 4-jährige Spanish Single Malt Whisky zeitgleich in 6 spezielle Quarter Casks von CASKNOLIA eingefüllt, die zuvor unterschiedliche Sherrysorten enthielten: Moscatel, Oloroso, Palo Cortado, Pedro Ximenéz, Amontillado und Pajarete. Die Nachreifung in den hand-gefertigten Fässern dauert mindestens ein Jahr, und ihre Größe (125 Liter) sorgt für einen wesentlich intensiveren Einfluß der jeweiligen Sherryaromen auf den enthaltenen Single Malt.

Die 6 verschiedenen „Chapter“ (Kapitel) der SHERRY CASK XPERIENCE werden im Abstand von etwa 2 Monaten abgefüllt. Kapitel 1 durfte somit ein 12-monatiges Finish genießen, Kapitel 4 verbringt bereits eineinhalb Jahre im Quarter Cask, und bei Kapitel 6 liegen fast 2 Jahre zwischen Beginn der Nachreifung und Abfüllung. Für die 6 Abfüllungen gibt es aber keine vordefinierte Reihenfolge – einzig der individuelle Nachreifungsgrad des Whiskys entscheidet darüber, was zu welchem Zeitpunkt abgefüllt wird. Die letzte TGSCX-Abfüllung Chapter 6 erscheint voraussichtlich im Dezember 2022.

THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE – Chapter 2

Spanish Single Malt Whisky • 5 Jahre alt (07.2016/02.2022) • 56,5 % ABV

First Fill Vintage Pedro Ximenéz Sherry Cask Matured +

14-monatiges Finish im First Fill Pedro Ximenéz Sherry Quarter Cask,

Auflage 268 Flaschen (0,5 l) à 49,90 Euro (UVP)

Freuen Sie sich bei Chapter 2 auf ein verführerisches Spektrum klassischer Sherry-Aromen: in der Nase begrüßen uns Rum-Rosinen, viel Süße, gefolgt von einem Hauch Tabak & Gewürzen, und mit leicht mineralischen Noten kann er seine Jugend nicht ganz verhehlen. Im Mund feiert er dann eine wahres Feuerwerk – eine fruchtige Süße gepaart mit deutlich alkoholischem Antritt, Trockenfrüchte, Kirschen, Tabakblätter und ja, auch ein Hauch von abgebrannten Zündhölzern – die teils deutliche Schwefelnote anderer LIBERs sucht man hier aber vergebens. Im Abgang finden wir Eichenwürze, Kakaopulver und eine leicht trockene Holznote.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.