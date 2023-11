Serge verkostet: Ein kurzer rauchiger Trip durch Europa

Eine kurze Reise durch Europa unternimmt Serge Valentin heute in seiner Tasting Session auf Whiskyfun. Es gilt jeweils ein rauchiges Duo der jeweiligen Brennerei zu verkosten: Zwei Kyrö aus Finnland, zweimal Frankreich mit Kornog und ein schwedische Smögen-Duett. Den Abschluss ohne Rauch als Bonus ist der niederländischen Millstone Distillery vorbehalten. Bemerkenswert sind die äußerst guten Bewertungen in diesem Tasting. Wie Serge in seiner Einleitung zurecht herausstellt, steht hier heute der Spaß im Vordergrund:

Abfüllung Punkte

Kyrö ‚Wood Smoke‘ (47.2%, OB, Finland, malted rye, 2023) 87 Kyrö ‚Peat Smoke‘ (47.2%, OB, Finland, malted rye 2023) 86 Celtic Whisky Distillerie (Kornog) 2016/2023 (52.7%, Swell de Spirits, Wonders of the World, France, PX + bourbon, 92 bottles) 85 Kornog ‚Saint-Ivy 2023‘ (57.7%, OB, France, Brittany) 90 Smögen 9 yo 2013/2023 (54.3%, OB, Sweden, LMDW, Twin Barrels) 90 Smögen 9 yo 2014/2023 (59.8%, Wu Dram Clan, 1st fill ex-Four Roses barrel, cask #14, 222 bottles) 91 Millstone 7 yo 2016/2023 (53%, Dràm Mor, Netherlands, 1st fill oloroso hogshead, cask #2636, 330 bottles) 90

