Serge verkostet: Nordic Whisky

Mehr als 60 Whisky-Brennereien finden sich mittlerweile in den skandinavischen Ländern. Auch wenn diese in Stil und Ausrichtung recht unterschiedlich sind, werden ihre Whiskys gerne unter dem Begriff des Nordic Whisky zusammengefasst. Und so als eine neue, weitere Whisky-Region etabliert.

Durch diese Region führt uns Serge Valentin mit seiner heutigen Session. Diese Skandinavien-Tour macht Halt in Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark. Das heutige Nordic Whisky Tasting auf Whiskyfun in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

Teerenpeli 8 yo ‚ÄES‘ (43%, OB, Finland, Distiller’s Choice, rum finish, 693 bottles, 2013) 79 Teerenpeli 2016/2021 (50.7%, OB, for Sydspetsens Malt Whisky Sällskap, oloroso sherry cask, cask #01/16, 64 litres) 84 Kyrö ‚Malted Rye Oloroso‘ (47.2%, OB, +/-2023) 85 Myken 5 yo (53.8%, OB, Norway, Dr Jekyll’s Nordic Series, casks #16/024 + 17/017, 2023) 85 Smögen 10 yo 2013/2023 (55.7%, OB, Sweden, Dr Jekyll’s Nordic Series, virgin Swedish oak and oloroso hogshead, 448 bottles) 89 Mosgaard 5 yo 2018/2023 (59.3%, OB, Denmark, Dr Jekyll’s Nordic Series, Port cask, cask # 501801, 120 bottles) 83 Mosgaard 5 yo 2018/2023 ‚Peat & Port‘ (59%, OB, Denmark, Dr Jekyll’s Nordic Series, cask #301807, 120 bottles) 87