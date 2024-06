Mit Micha Fritzen hat die finnische Whiskybrennerei Kyrö einen neuen Markenbotschafter für die DACH-Region ernannt – und zwar bereits seit 1. Juni dieses Jahres. Er wird mit Masterclasses, Tastings und Events in der Gastronomie und dem Einzelhandel die Marke in Deutschland, Österreich und der Schweiz einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Wir wünschen Micha Fritzen viel Freude und Erfolg mit seiner neuen Aufgabe und bringen gerne die uns dazu übermittelte Pressemitteilung, die auch die Core Range von Kyro noch einmal genauer vorstellt:

Kyrö ernennt Micha Fritzen zum neuen Brand Ambassador für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Isokyrö / Berlin, 24. Juni 2024



Die finnische Destillerie Kyrö freut sich, Micha Fritzen als neuen Brand Ambassador für den deutschsprachigen Raum vorstellen zu dürfen. Ab sofort übernimmt Micha diese Rolle in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Mit über zehn Jahren Erfahrung als Bartender und Barmanager in renommierten Hotelketten, darunter Hilton, Melia und Roomers, hat sich Micha Fritzen einen exzellenten Ruf in der deutschen Bar-Community erarbeitet. Seine Expertise und Leidenschaft für hochwertige Spirituosen machen ihn zur idealen Besetzung für diese Rolle.

„Wir freuen uns sehr, Micha als unseren neuen Brand Ambassador willkommen zu heißen. Seine umfassende Erfahrung und sein Engagement in der Bar-Szene sind für uns von unschätzbarem Wert. Wir sind überzeugt, dass Micha eine zentrale Rolle bei der Verbreitung und Förderung unserer Produkte im deutschsprachigen Raum spielen wird.“ Dominic Buecker, Global Sales Manager

Micha Fritzen, ein langjähriger Freund der Marke Kyrö, hat seine neue Position am 1. Juni angetreten. In dieser Funktion wird er die Kyrö Community aktiv unterstützen und Gastronomie sowie Einzelhandel durch Masterclasses, Tastings und Events begleiten. Sein Ziel ist es, die einzigartige Geschichte und die hohe Qualität der Kyrö-Produkte einem größeren Publikum näherzubringen und das Bewusstsein für finnische Spirituosen zu stärken.

Besonders stolz ist Kyrö auf die im Frühling 2024 neu erschienene 700-ml Core Range, die Whisky-Liebhabern vier einzigartige Sorten bietet. Der Kyrö Malt, mit dem alles begann, verführt mit seiner klassischen Eleganz. Der Kyrö Wood Smoke, über Erlenholz geräuchert, bringt eine rauchige Note ins Spiel. Neu dabei ist der süß-nussige Kyrö Malt Oloroso, der die Sinne mit seiner reichen Komplexität verwöhnt. Ebenfalls neu ist der torfige Kyrö Peat Smoke, der mit seiner intensiven Tiefe begeistert.



Jede dieser Sorten wird aus 100% gemälztem finnischen Roggen hergestellt und spiegelt die authentische finnische Kultur durch ihre einzigartigen Zutaten und Destillationsmethoden wider. Ob pur, auf Eis oder in Cocktails – dieses Kernsortiment bietet für jeden Whisky-Geschmack etwas Besonderes.





Kyrö Malt

So viel Roggen wie möglich. Eine Ode an den finnischen Roggen. Kyrö Malt wird jetzt in 700-ml-Flaschen verkauft!



Der preisgekrönte* Kyrö Malt ist ein Single-Batch-Roggenwhisky, der zu 100% aus gemälztem Roggen hergestellt wird. Er wird in zwei Kesseln destilliert und reift für 4 Jahre in neuen amerikanischen Weicheichenfässern und ehemaligen Bourbon Fässern.

Der Kyrö Malt hat einen ganz besonderen Platz in den Herzen der Finnen. Sein kräftiger Geschmack entwickelt sich unter den harten Bedingungen des nordischen Wetters. Genieße den Kyrö Malt, wie du möchtest: pur, mit Eis oder in einem Cocktail.

47,2% ABV, 700ml, UVP 42,90 € Geruch: Aromatisch mit Noten von Vanille, Karamell, getrockneten Früchten und erdigem Roggen.Geschmack: Süßes Roggenbrot, Honig und Waldbeeren entfalten sich mit einem würzigen Abgang, der durch Mokka und Karamell abgerundet wird.

Kyrö Wood Smoke

Der ganze Roggen mit einem Hauch von Rauch.



Kyrö Wood Smoke macht den Sprung vom Pre-Release zum offiziellen Release. Kyrö Wood Smoke wird zu 100% aus finnischem Roggen hergestellt und zelebriert die finnische Tradition der Verwendung von Rauch sowohl in der Saunakultur als auch in der Küche.



Einer alten nordischen Tradition folgend, wird das Malz in einer 100 Jahre alten Scheune auf Erlenholz geräuchert. Der Whisky wird doppelt destilliert und reift in ehemaligen Bourbon Fässern, französischer Eiche und neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche. Das Ergebnis sind intensive Pfeffernoten und süße Karamell- und Vanille Noten, die von knackigem Erlenrauch angehoben werden.



47,2% ABV, 700ml, UVP 49,90 €



Geruch: Aromatisch mit Nuancen von Vanille, Karamell und Pfeffer, begleitet von süßem Rauch und Teer.

Geschmack: Kräftige Rauchigkeit, begleitet von süßen Roggenbrot-, Honig- und Eiche Noten.

NEU – Kyrö Malt Oloroso

Vollmundiger Roggen mit einem Hauch von Sherry.



Kyrö Malt Oloroso ist der erste finnische Einzelfass-Roggenwhisky, hergestellt aus 100% gemälztem finnischem Vollkornroggen. Er wird doppelt destilliert und reift in drei Fasstypen: Oloroso-Sherry, neue amerikanische Eiche und ehemaliges Bourbon Fass. Ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen Sherry und Roggen.

Früher exklusiv für den Travel Duty Free, jetzt aufgrund der weltweiten Nachfrage von Whisky-Liebhabern ein fester Bestandteil des Kernsortiments.



47,2% ABV, 700ml, UVP 49,90 €



Geruch: Nuancen von Nüssen, getrockneten Früchten und Karamell.

Geschmack: Süßes Roggenbrot, begleitet von Honig, Rosinen und Nüssen, mit einem würzigen Abgang. Nicht rauchig.

NEU – Kyrö Peat Smoke

Die perfekte Mischung aus Traditionen.



Kyrö Peat Smoke ist ein unverwechselbarer, mit finnischem Süßwasser Torf geräucherter Roggenwhisky.

Kyrö Peat Smoke kombiniert das finnische Terrain mit 100% gemälztem finnischem Vollkornroggen, der mit finnischem Süßwasser Torf geräuchert wird. Der Kyrö Peat Smoke wird hauptsächlich in Fässern aus neuer amerikanischer Eiche und ehemaligen Bourbon Fässern gelagert.

Der Vollkorn-Roggenmalz wird 24 Stunden lang in einer Scheune mit Torf geräuchert. Das verleiht dem Malz einen unverwechselbaren, moosigen Torfgeschmack, der sich bei der Destillation auf die Spirituose überträgt.



47,2% ABV, 700ml, UVP 54,90 €



Geruch: Erdiger Torf, leicht gekochte Äpfel, Honig und würzige Roggen Noten.

Geschmack: Die Süße von Roggenmalz, ein Hauch von Zitrusfrüchten, wärmende Gewürznoten, feiner Rauch und im Abgang ein Hauch von Bienenwachs.