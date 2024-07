Finnen bringen Schotten zum Schwitzen: Kyrö Distillery triumphiert bei ISW 2024

Nordische Whiskys haben über das letzte Jahrzehnt einen nicht übersehende Fanbase geschaffen – so auch die finnische Kyrö Destillerie, die international Anerkennung fundet. So auch in Deutschland bei Meininger’s International Spirits Award, wo man in der Blindverkostung vier Goldmedaillen erringen konnte, darunter auch die Auszeichnung „Whiskey (international) des Jahres 2024“.

Dazu haben wir eine Presseinfo erhalten – und natürlich gratulieren wir dem Team zu diesem schönen Erfolg:

Finnen bringen Schotten zum Schwitzen: Kyrö Distillery triumphiert bei Meininger’s International Spirits Award (ISW) 2024

Kyrö Distillery hat bei den renommierten Meininger’s International Spirits Award (ISW) 2024 bedeutende Erfolge erzielt. Dabei wurden alle vier Whiskies der Reihe mit mindestens Gold ausgezeichnet – ein Erfolg, der zeigt, dass finnischer Roggen Whisky auf dem internationalen Markt eine wichtige Rolle spielt.

Die Ergebnisse im Überblick:

Kyrö Malt Oloroso – Großes Gold und Titel „Whiskey (international) des Jahres 2024“

Kyrö Malt – Goldmedaille

Kyrö Wood Smoke – Goldmedaille

Kyrö Peat Smoke – Goldmedaille

Die Goldauszeichnungen unterstreichen die Qualität und Innovationskraft der Kyrö Destillerie. Besonders hervorzuheben ist der Titel „Whiskey (international) des Jahres 2024“ für Kyrö Malt Oloroso, der die Fachjury im Geschmack durch seine charakteristische Eigenart, das Mundgefühl und die Balance aus Aroma, Alkohol und Holz überzeugen konnte. Das Finish in Oloroso Fässern unterstützt die Süße vom Roggen, ohne ihn zu überlagern – perfekt ausgewogen und saftig.

Finnische Spitzenklasse

„Unsere Destillerie wurde 2012 in einer Sauna von fünf Freunden gegründet, die davon träumten, in Isokyrö Spirituosen auf Roggenbasis herzustellen“,

erklärt Mikko Koskinen, Mitgründer von Kyrö.

„Zwölf Jahre später kann sich diese Destillerie mit ihren in Finnland produzierten Whiskies gegen renommierte Konkurrenten aus der ganzen Welt behaupten. Wir sind überwältigt und stolz auf diese Auszeichnung.“

Die Gründer der Kyrö Distillery. Photo: Veera Kujala

Über Meininger’s International Spirits Award (ISW)

Seit 2004 bietet der ISW eine objektive und fachkundige Plattform zur Bewertung von Spirituosen. Destillateure und Produzenten erhalten hier ein detailliertes Feedback, während Konsumenten eine verlässliche Orientierungshilfe für ihre Kaufentscheidung finden. In thematisch zusammenhängenden Flights verkostet eine Jury aus fünf bis sechs Experten die eingereichten Spirituosen blind. Jede Probe wird hinsichtlich Optik, Geruch, Geschmack und Gesamteindruck bewertet. Die besten Spirituosen werden mit den Medaillen Großes Gold, Gold oder Silber ausgezeichnet. Zudem werden Sonderauszeichnungen für herausragende Produkte vergeben.