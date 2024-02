Die Kyrö Distillery Company seit 1. Februar mit Rising Brands als neue Vertriebsagentur

Vertriebswechsel bei der finnischen Kyrö Distillerie: Seit 1. Februar 2024 betreut Rising Brands aus Bremen die Kyrö Distillery Company in Deutschland. Vom bisherigen Vertriebspartner, Sierra Madre, so betont die Destillerie, sei man in hervorragendem Einverständnis und Dankbarkeit für die erbrachten Leistungen geschieden.

Hier die Pressemitteilung dazu:

Die Kyrö Distillery Company gibt bekannt: Rising Brands ist die neue Vertriebsagentur ab 1. Februar 2024

Berlin, 22. Februar 2024

Die Kyrö Distillery Company freut sich, den Wechsel des Vertriebs bekannt zu geben, der ab dem 1. Februar 2024 in Kraft getreten ist. Nach intensiver Suche nach einem Partner, der die Leidenschaft für erstklassigen Whisky teilt und gleichzeitig über umfassende Kompetenz in der Branche verfügt, hat Kyrö mit Rising Brands den idealen Partner gefunden.

Die Entscheidung für einen neuen Distributeur wurde getroffen, um sicherzustellen, dass Kyrö‘s erlesene Whiskys in den besten Händen sind. Rising Brands zeichnet sich durch eine klare Whisky-Kompetenz aus, die perfekt mit Kyrö‘s eigener Philosophie und Qualitätsanspruch harmoniert.



Jouni Ritola, Kyrö Geschäftsführer, freut sich auf die zukünftige Partnerschaft:

„Mit Rising Brands haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur unsere Leidenschaft für handgefertigten Whisky teilt, sondern auch eine beeindruckende Expertise in der Vermarktung und Distribution von Premium-Whiskys besitzt. Ihre klare Whisky-Kompetenz und der Zugang zu starken Vertriebskanälen werden es uns ermöglichen, unsere Whiskys einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.“ „Wir bedanken uns bei unserem bisherigen Distributeur Sierra Madre, besonders bei Guido Klaumann, Timo Fischer und dem ganzen Team, für die langjährige und wunderbare Zusammenarbeit“.

Das erste große Projekt von Kyrö und dem neuen Vertriebspartner Rising Brands wird dieses Frühjahr stattfinden, und zwar der mit Spannung erwartete Launch von Kyrö’s Whisky Core Range – ein Meilenstein für alle Whisky-Liebhaber.

Im Jahr 2023 gründete die GES e.G. mit Sitz in Nürnberg Rising Brands als Tochterunternehmen, das aus der Exklusivmarken-Abteilung des Bremer Spirituosen Contors hervorgegangen ist. Dank einer vielfältigen Markenauswahl und umfangreicher Erfahrung in der Vermarktung von Premium-Whiskys wird Rising Brands dazu beitragen, die Präsenz der Kyrö Distillery Company auf dem deutschen Markt weiter auszubauen.

Über die Kyrö Distillery Company

Die finnische Destillerie wurde 2012 in einer Sauna von fünf Freunden gegründet, die davon träumten, in der ruhigen Stadt Isokyrö Spirituosen auf Roggenbasis herzustellen. Sie feierte letztes Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und hat ihren Sitz in Isokyrö, Helsinki, Berlin und London. Die Gründer sind rund um den Globus unterwegs, um Kyrö zu einer weltweiten Marke auszubauen.

Roggen ist ein fester Bestandteil der finnischen Kultur und erhält seinen starken und einzigartigen Geschmack durch die rauen Wetterbedingungen im Norden. Kyrö Distillery Company ist eine Ode an den finnischen Roggen. Die Arbeit mit diesem Getreide erfordert Anstrengung, zahlt sich jedoch mit einem reichen Charakter aus, der sowohl zugänglich als auch vielseitig ist.

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein aufstrebender Generalimporteur für internationale Marken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg und resultierend aus der Exklusivmarken- Abteilung des Bremer Spirituosen Contors, konzentriert sich das Unternehmen darauf, hochwertige Produkte in Zusammenarbeit mit dem exklusiven Vertriebspartner, dem Bremer Spirituosen Contor, zu vertreiben.