Johnnie Walker veröffentlicht 52 Jahre alten Blend

Diageo hat heute den Johnnie Walker Aged 52 Years vorgestellt, einen Blend, der den Gründer John Walker und seinen Sohn ALexander ehren soll, indem er Whiskys enthält, die zumindest so alt sind wie das Alter, das die beiden erreichten: 52 Jahre. Und man hat sich dabei auch Whiskys aus Lost Distilleries bedient.

Neben den Single Grains aus Cambus und Carsebridge, die Vanillenote, Butterscotch und Gewürze zum Blend bringen, findet sich auch Blair Athol mit den fruchtigen, rosinenlastigen Noten und tropischen Früchten sowie Brombeeren und Orangeschalen, Glenury Royal und Glenlochy (Beeren, Konfektnüssen und Öligkeit) sowie Glen Albyn und Dalwhinnie (für fleischige, salzige Noten und ausgeprägte Komplexität) im Blend.

Dr. Emma Walker, Johnnie Walker Master Blender, sagt über den Johnnie Walker Aged 52 Years:

“With this deceptively simple cask combination, our intention was to create a new, masterful blend in homage to our founders’ achievements.

“The rare aromas, flavours, and character in this blend, combined with their shared age and small number, make this super-limited edition a testament to the art of whisky blending.”