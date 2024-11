Johnnie Walker X Squid Game in Berlin (mit Cocktail-Rezept)

Schon Anfang Oktober konnten wir Ihnen über die neue Kooperation zwischen Johnnie Walker Black Label und der Netflix-Erfolgsserie Squid Games berichten, die in der Sonderabfüllung Johnnie Walker Black Label 456 ihren Ausdruck fand.

Jetzt hat man in Berlin einen Pop-Up Event zu dieser Kooperation auf die Beine gestellt und – unter anderem – mit der Johnnie Walker x Squid Game Bar und dem Signature-Cocktail namens „The 456“ diese Kooperation vorgestellt.

Die Pressemitteilung dazu, ein Video und das Rezept für den Cocktail finden Sie untenstehend.

JOHNNIE WALKER X SQUID GAME IN BERLIN

EIN UNVERGESSLICHES ERLEBNIS ZUR FEIER DER NEUEN PARTNERSCHAFT UND RÜCKKEHR DER NETFLIX HIT-SERIE

Berlin, 19. November 2024 – Die ikonische Zusammenarbeit zwischen Johnnie Walker und Squid Game hat in Berlin auf spektakuläre Weise das „Squid Game“-Fieber angekurbelt: Am 30. Oktober 2024 wurden Passanten von einer besonderen Aktivierung mitten in der Mall of Berlin überrascht: Ein unübersehbarer pinker Johnnie Walker x Squid Game Container zog alle Augen auf sich und lud dazu ein selbst zum:r Spieler:in zu werden. Zur Feier der Johnnie Walker Squid Game Limited Edition konnten sich Fans der ikonischen Dalgona Cookie Challenge stellen und den Nervenkitzel der Serie erleben. Eine Johnnie Walker x Squid Game Bar und ein Signature-Cocktail namens „The 456“ rundeten das Erlebnis mit einem besonderen Genussmoment ab.

Die Mall of Berlin wurde am 30. Oktober 2024 zur Bühne für ein Erlebnis, das die Faszination und Spannung der Netflix Hit-Serie Squid Game und der Marke Johnnie Walker vereinte. 130 Fans strömten zur Aktivierung und nahmen an der nervenaufreibenden Challenge teil – dem ikonischen Dalgona-Cookie-Ausstech-Spiel. Spieler:innen wurden von den bekannten Pink Guards der Serie über eine Treppe auf den gebrandeten Container geführt, auf dem die Challenge stattfand. Spannung lag in der Luft, als umstehende Mall-Besucher:innen den Spieler:innen dabei zusahen, wie sie in weniger als zwei Minuten versuchten, eine Johnnie Walker Flaschen-Form aus dem Dalgona Cookie mit einer Nadel auszustechen – ohne dass der Cookie bricht. 15 Spieler:innen gelang es innerhalb der Zeit, die Johnnie Walker Flasche herauszulösen und gewannen exklusive Preise, wie zwei Tickets für ein exklusives Squid Game Event in Berlin oder eine Johnnie Walker Squid Game Limited Edition Flasche. War die Zeit jedoch abgelaufen und die Challenge wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, öffnete sich eine Luke unter den Teilnehmenden, durch die sie in das Innere des Containers rutschten. Ihre Teilnahme an der Challenge wurde belohnt, indem sie in einer versteckten Johnnie Walker Squid Game Bar mit einem Signature Johnnie Walker Squid Game Cocktail begrüßt wurden: „The 456“. Der Signature Cocktail wurde speziell zur Feier der Kooperation und der Limited Edition von der koreanisch-amerikanischen Mixologin Ginn Choe kreiert.

Johnnie Walker und Netflix’s Squid Game haben bewiesen, wie kreativ und wirkungsvoll Kooperationen gestaltet werden können, um Fans ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.

In die Squid Game Welt eintauchen mit dem „The 456”-Cocktail:

Zutaten:

Highball-Glas

15ml Bori Cha Sirup

15ml Zitronensaft

45ml Johnnie Walker Black Label Squid Game Edition

Club Soda

Zitronenschale zum Garnieren

Eis

Zubereitung:

Bori Cha Sirup

6 Teebeutel Bori Cha in 300ml kochend heißem Wasser etwa 20 Minuten lang ziehen lassen. In einem separaten Glas zwei Teile Honig mit einem Teil Tee mischen, bis der Sirup dickflüssig und dunkel honigfarben wird.

Cocktail

In einem Highball-Glas 15ml Bori Cha-Sirup mit 45ml Johnnie Walker Black Label Squid Game Edition mischen.

Dann füge 15ml Zitronensaft hinzu und rühren, bis die Zutaten gleichmäßig vermischt sind.

Eis hinzufügen und mit Sodawasser auffüllen.

Drücke die Zitronenschale für einen pikanten Abschluss aus und garnieren Sie den Drink mit einem Zitronentwist.

Bitte trinkt verantwortungsvoll. DrinkIQ.com SQUID GAME™/© Netflix. Used with Permission