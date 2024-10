Johnnie Walker und Squid Game mit Kooperation zum Launch der Staffel 2

Johnnie Walker wird offiziell Teil der internationale Erfolgsserie Squid Game, die mit ihrer Staffel 2 am 26. Dezember 2024 zurück sein wird. Als Hommage an die Charaktere der Serie erscheint Johnnie Walker Black Label in einem limitierten Flaschendesign mit den Nummern 001-456. Alle Informationen zu den weiteren und geplanten Events rund die Zusammenarbeit vom Squid Game und Johnnie Walker Black Label finden Sie in der nun folgenden Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

JOHNNIE WALKER BLENDED SCOTCH WHISKY UND SQUID GAME SCHLIESSEN SICH FÜR EINE EINZIGARTIGE KOLLABORATION ZUSAMMEN UND LADEN FANS EIN: „PICK YOUR PLAYER” IN VORFREUDE AUF DEN LAUNCH VON SQUID GAME STAFFEL 2 AUF NETFLIX

Launch des Johnnie Walker Black Label „Squid Game” in limitierter Edition mit verschiedenen Nummern von 001 bis 456, begleitet von Squid Game-inspirierten Cocktails und Erlebnissen

Berlin, 1. Oktober 2024 – Zip up your tracksuit, you’ve been recruited – Netflix’s internationale Erfolgsserie Squid Game ist zurück für Staffel 2 und Johnnie Walker wird offiziell Teil der Spiele. Heute geben der weltweit führende Blended Scotch Whisky (IWSR 2023) und Netflix, einer der größten Entertainment-Dienste weltweit ihre Kooperation bekannt und rufen Squid Game-Fans und Whisky-Liebhaber auf: “Pick your player”, zur Feier der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel.

Johnnie Walker präsentiert ein limitiertes Flaschendesign von Black Label mit den Nummern 001-456 als Hommage an die Charaktere der Serie. Dieses limitierte Design nutzt einen innovativen Ansatz, indem es sowohl digitale als auch konventionelle Drucktechnologien kombiniert, um die Kreation wirklich einzigartig zu machen. Weitere Designelemente umfassen das charakteristische 20-Grad-Etikett der Marke, welches mit einem speziell angefertigten Stoffmuster versehen ist und die Textur des grünen Trainingsanzugs von Squid Game widerspiegelt. Das ikonische Johnnie Walker-Logo, der Striding Man, zeigt sich außerdem im unverwechselbaren Trainingsanzug und symbolisiert den Schritt der Marke in das Squid Game-Universum. Die zufällig nummerierten Flaschen sind ab dem 1. Oktober 2024 und solange der Vorrat reicht, landesweit für Fans und Verbraucher ab 18 Jahren erhältlich.

Die besondere Zusammenarbeit mit dem weltweiten Phänomen Squid Game ist die Fortsetzung einer bahnbrechenden Reihe von Johnnie Walker Blended Scotch Whisky Partnerschaften. Die Marke bleibt ihrer Linie treu und erweitert ihren kulturellen Einfluss, um Whisky-Erlebnisse neu zu definieren.

„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Netflix’ Squid Game, einem Partner, der die fortschrittlichen Werte von Johnnie Walker teilt: Mut, Abenteuerlust und Selbstbestimmung. Diese Zusammenarbeit bringt zwei globale Ikonen zusammen – den weltweit führenden Scotch Whisky und das bahnbrechende TV-Phänomen – und bietet den Fans ein außergewöhnliches Erlebnis. Ende Oktober werden wir sie in Berlin zum Leben erwecken, wo Fans und Freunde in ein spannendes und exklusives Event eintauchen können, das sie sowohl mit Johnnie Walker als auch mit Squid Game verbindet“, sagt Maartje Van der Molen, Senior Brand Manager Johnnie Walker Northern Europe.

Zum Start der Zusammenarbeit und Feier der limitierten Johnnie Walker Black Label x Squid Game Flasche findet in Berlin eine außergewöhnliche Aktion statt. Fans werden dazu inspiriert, eine mutige Entscheidung zu treffen und sich auf die Partnerschaft und die Rückkehr der Serie am 26. Dezember 2024 einzustimmen. Sie sind eingeladen, sich der ultimativen Herausforderung zu stellen: Steche einen Dalgona-Cookie erfolgreich aus! Die Spieler haben 45,6 Sekunden Zeit, um den Keks zu lösen und exklusive Belohnungen zu gewinnen. Wenn sie jedoch scheitern, werden sie aus dem Weg geschafft. Weitere Informationen folgen in Kürze!

Die Spieler werden bei diesem Erlebnis auch den „The 456″-Cocktail probieren können, ein neuer Signature Serve, der zur Feier der limitierten Auflage von Johnnie Walker kreiert wurde.



Ob bei einer Watch-Party mit Vorfreude auf die neuen Folgen, einer von Squid Game inspirierten Halloween-Feier oder dem Besuch der Aktivierung in Berlin können Fans und Whisky-Liebhaber ab 18 Jahren den „The 456” genießen und sich dem Spiel anschließen.

„The 456” ist ein Cocktail mit einem Hauch von Geheimnis und Intensität, genau wie die Spiele selbst“, sagt der renommierte koreanisch-amerikanische Mixologe und Cocktailkreateur Ginn Choe. „Er wird mit beliebten und traditionellen koreanischen Zutaten hergestellt, wie Honig als Süßungsmittel und Gerstentee, bekannt als Bori-Cha, der gut zu den Gewürz- und Vanillenoten von Johnnie Walker Black Label passt.“

Die Partnerschaft zwischen Johnnie Walker und Netflix’s Squid Game wird in Europa, den USA und Asien durch eine dynamische, gemeinsame Marketingkampagne zum Leben erweckt. Diese umfasst eine Reihe von Marketingaktivitäten wie Außenwerbung, Social-Media-Kampagnen, Veranstaltungen und Einzelhandelsaktionen.

Folge @JohnnieWalker auf Instagram und Facebook, um aktuelle Informationen über die Partnerschaft mit Netflix’s Squid Game zu erhalten.

SQUID GAME ™/© Netflix. Used with Permission. Bitte trinken Sie verantwortungsvoll. DRINKIQ.com