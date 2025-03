Ihren neuen Johnnie Walker Vault stellt die Scotch Whisky Marke Johnnie Walker heute in einer deutschsprachigen Pressemitteilung vor.

Tief unter der Johnnie Walker Princes Street in Edinburgh liegt das neue kreative „Atelier“, in dem Johnnie Walker Master Blender Dr. Emma Walker ihr Blending-Handwerk demonstrieren und ihre persönlichen Geschichten erzählen wird. Und in dem Sie ihr individuelles Private-Blend-Erlebnis buchen können. Hier stehen unterschiedliche Pakete zur Auswahl, die ab 50.000 Pfund beginnen. Weitere Informationen zum Johnnie Walker Vault, einschließlich der Anmeldung für das maßgeschneiderte private Blending-Erlebnis, finden Sie unter www.johnniewalker.com/en/vault. Die Anmeldungen werden ab dem 12. März freigeschaltet.

Von uns erwartet wurde die Zusammenarbeit mit einem visionären Künstler der Couture-Mode, der gemeinsam mit Dr. Emma Walker eine limitierte Kollektion entwerfen wird. Weitere Einzelheiten werden im Frühjahr 2025 bekannt gegeben, die Etiketten einer Johnnie Walker Vault Olivier Rousteing Summer 2025 Edition konnten wir bereits in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdecken.

Hier die gesamte Pressemitteilung zu Johnnie Walker Vault:

JOHNNIE WALKER VAULT ÖFFNET DIE TÜR ZU EINER NEUEN ÄRA DES LUXURIÖSEN SCHOTTISCHEN WHISKYS

Johnnie Walker stellt offiziell den Johnnie Walker Vault vor, eine neue globale Luxusplattform, die auf Blending Artistry basiert und maßgeschneiderte Mischungen, Kollaborationen mit kulturellen Ikonen und luxuriöse Erlebnisse unter einem visionären Banner vereint

EDINBURGH, Schottland, 10. März 2025 /PRNewswire/ — Johnnie Walker, der weltweit führende Scotch Whisky[1], kündigt die weltweite Einführung des Johnnie Walker Vault an, dem bisher ehrgeizigsten Ausdruck der Blending-Kunst der Marke, und schlägt damit das nächste Kapitel der Luxus-Spirituosen auf.

Im Mittelpunkt der neuen Plattform steht die Kunstfertigkeit von Johnnie Walker Master Blender, Dr. Emma Walker, und ihr Handwerk, persönliche Geschichten aus einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl außergewöhnlich seltener Whiskys zu erzählen. Sie beherrscht das über Jahrhunderte weitergegebene Handwerk und arbeitet in einem verborgenen kreativen „Atelier“ tief unter der Johnnie Walker Princes Street in Edinburgh. Der Johnnie Walker Vault beherbergt zu jeder Zeit eine Auswahl von 500 Whiskys aus unseren seltenen, gealterten und Geisterfässern, die von Dr. Walker persönlich kuratiert und rotiert werden, um das Beste aus den 10 Millionen Fässern Scotch zu präsentieren, die ihr als Master Blender zur Verfügung stehen.

Der Johnnie Walker Vault wird seine unvergleichliche Kreativität und Handwerkskunst durch seltene Produkte, Erlebnisse und Kooperationen zum Leben erwecken.

Individuelles Private-Blend-Erlebnis

Im Rahmen eines neu eingeführten Private-Blend-Erlebnisses wird Dr. Walker persönlich einzigartige, maßgeschneiderte Mischungen für einige wenige Auserwählte kreieren, indem sie bedeutungsvolle Ausdrucksformen aus dem nur auf Einladung zugänglichen physischen Raum des Johnnie Walker Vault handverlesen auswählt und diese zu tiefschichtig zusammengesetzten Mischungen verarbeitet. Jede Mischung ist auf die Inspirationen und den individuellen Geschmack ihrer Gäste zugeschnitten.

Zum ersten Mal wird dieses Erlebnis der Öffentlichkeit angeboten, mit Paketen ab 50.000 Pfund, die ein luxuriöses, tief im schottischen Erbe verwurzeltes Programm beinhalten. Von einem Abendessen mit Michelin-Stern bis hin zu einem glamourösen Aufenthalt im prächtigen Gleneagles Hotel in Perthshire ist das Programm auf individuelle Wünsche zugeschnitten und gipfelt in der maßgeschneiderten Verkostung mit Dr. Walker. Im Anschluss an das Erlebnis erhalten die Gäste ihren Private Blend in einer Kristallkaraffe, die von Kunsthandwerkern des renommierten französischen Luxushauses Baccarat handgefertigt wurde. Diese einzigartige Mischung wird auch im Johnnie Walker Vault Archiv festgehalten, um ihr eigenes Vermächtnis neben ikonischen Whisky-Kreationen zu hinterlassen und zukünftige Aufträge zu ermöglichen.

Luxus-Kollaborationen

Im Laufe dieses Jahres wird Johnnie Walker Vault außerdem seinen ersten Kreativpartner – einen visionären Künstler der Couture-Mode – einladen, gemeinsam mit Dr. Emma Walker eine limitierte Kollektion zu entwerfen. Weitere Einzelheiten werden im Frühjahr 2025 bekannt gegeben.

Dr. Emma Walker, Johnnie Walker Master Blender, sagt:

„Johnnie Walker Vault ist unsere Schatztruhe. Hier kann ich unsere seltensten und außergewöhnlichsten schottischen Whiskys kuratieren und weitergeben und daraus einzigartige Mischungen kreieren, die meinen Gästen gefallen und die Kunst des Blending im Herzen von Johnnie Walker zeigen. Dies ist ein ganz besonderer Ort für mich, aber es ist auch viel mehr als nur ein physischer Ort – es ist eine Plattform, auf der ich sehr persönliche Geschichten in wunderschöne, einzigartige Mischungen umsetzen kann. Ich empfinde es als ein echtes Privileg, an der Erfassung und Abfüllung dieser wunderbaren Geschichten beteiligt zu sein.

Julie Bramham, Geschäftsführerin der Diageo Luxury Group, fügt hinzu:

„Der Johnnie Walker Vault spiegelt unser Engagement wider, auf die sich wandelnden Wünsche der Luxuskonsumenten einzugehen und Luxusspirituosen durch gehobene Personalisierung, einzigartige Erlebnisse und außergewöhnliche Produkte zu transformieren.“

Sie fährt fort:

„Aufbauend auf mehr als 200 Jahren bahnbrechender Handwerkskunst hat Johnnie Walker das Blending von Qualitätswhisky für den modernen Genießer neu definiert. Ikonische Mischungen wie Johnnie Walker Blue Label und Johnnie Walker Black Label haben das Engagement der Marke, die Grenzen des Scotch Whiskys zu erweitern, immer wieder unter Beweis gestellt, und der Johnnie Walker Vault wird dieses Erbe nun fortsetzen. Dies ist ein aufregender Tag für schottischen Luxuswhisky, da wir den Johnnie Walker Vault offiziell einem weltweiten Publikum vorstellen.“

Weitere Informationen zum Johnnie Walker Vault, einschließlich der Anmeldung für das maßgeschneiderte private Blending-Erlebnis, finden Sie unter www.johnniewalker.com/en/vault. Die Anmeldungen werden ab dem 12. März freigeschaltet.

