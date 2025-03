Eine Steigerung der Gäste auf rund 4.750, ein restlos ausverkaufter Samstag, eine für eine Endverbrauchermesse hohe Fachbesucherdichte von 15 %, die 2025 gehalten werden konnte: Mit der diesjährigen Finest Spirits 2025 zeigen sich die Veranstalter äußerst zufrieden.

Der Termin für die Finest Spirits 2026 steht bereits schon fest, sie wird vom 27. Februar bis zum 01. März 2026 stattfinden.

Mehr in der Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Finest Spirits 2025 – Next Level. It was a pleasure!

Neustadt/Weinstraße, 05.03.2025– Man kann sagen: Der Plan ist aufgegangen. Denn nach der rauschenden Premiere der 2024 inhaltlich neu aus der Taufe gehobenen Finest Spirits stand in diesem Jahr natürlich die alles entscheidende Frage im Raum: »Wie wird das gelungene Debüt in der Kulturhalle Zenith vom letzten Jahr aufgenommen? Wie entwickelt der Meininger Verlag als Veranstalter das innovative Konzept weiter? Und vor allem: Werden die Gäste wieder so begeistert sein?«

Die Antwort darauf war eindeutig:

Die Besucherzahl an den drei Veranstaltungstagen konnte sogar auf rund 4.750 Gäste gesteigert werden. Besonders stolz war man, dass die für eine Endverbrauchermesse ungewöhnlich hohe Fachbesucherdichte von 15 % auch dieses Jahr gehalten werden konnte. Und so traf man bereits ab Freitag nicht nur auf ein bunt gemischtes Publikum aus Spirituosenfans, sondern auch auf Einkäufer von Metro, Edeka oder dem Flughafen München sowie auf Bar- und Restaurantverantwortliche der Münchner Gastroszene. Wie schon im Vorjahr war die Finest Spirits am Samstag restlos ausverkauft.

Starke Nachfrage nach Masterclasses

Gewachsen war in diesem Jahr nicht nur die Anzahl der Besucher und Aussteller – auf rund 90 Partnerschaften –, sondern auch das Interesse an den lehrreichen Verkostungsseminaren:

»Die Nachfrage nach unseren Masterclasses ist unter den Besuchern enorm gestiegen. Viele unserer Gäste haben verstanden, dass sie sich in unterschiedlichen Workshop-Angeboten dem Naturprodukt Spirituose ohne Schwellenängste nähern können und unter Anleitung ausgewiesener Experten nicht nur die Destillate selbst verkosten, sondern auch viel über deren Kultur und Hintergrund erfahren. Das freut uns natürlich besonders, denn bei der Finest Spirits geht es um die Spirituose als reines Genussprodukt«, so Geschäftsführerin Andrea Meininger-Apfel.

Feedback der Aussteller

Fast durchweg positiv fiel auch das Fazit der ausstellenden Verkostungspartner aus. Gelobt wurden nicht nur die außergewöhnliche Atmosphäre des Zenith und die gute Organisation, sondern vor allem das junge, wissbegierige und offene Publikum. Zudem betonte eine Ausstellerin:

»Es macht einfach riesigen Spaß, hier dabei zu sein. Es ist gewachsen – wir sind hier alle auch eine Art Familie geworden.«

Bleibt zu hoffen, dass das Feuer der Finest Spirits auch in den nächsten Jahren weiter lodert. Das Wachstum soll dabei langsam und gesund erfolgen – so das Credo der Veranstalter. Der Termin für das nächste Jahr steht jedenfalls schon fest: 27. Februar – 01. März 2026.

Veranstaltungsdetails

Ort: Zenith München , Lilienthalallee 29, 80939 München

Termin: 27.02. – 01.03.2026

Eintritt: Early-Bird-Tickets 22,50 €, Reguläre Tickets 25,00 €

https://finest-spirits.de