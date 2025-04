Johnnie Walker denkt Mixology neu und stellt heute das multisensorische 4D Cocktail-Erlebnis vor.

Gemeinsam mit Produzent Chelo, Sängerin Rola und Johnnie Walker Brand Curator und Mixologe Sembo wurden Soundlandschaften komponiert, in denen Geräusche wie Shaken, Rühren und Einschenken zu atmosphärischen Tracks verschmelzen, die den Charakter jedes Drinks akustisch erfahrbar machen. Im Zentrum des 4D-Erlebnisses stehen Whisky-Cocktail Klassiker, die mit Johnnie Walker Black Label und einem modernen Twist kreiert wurden. Das 4D-Cocktail-Erlebnis wird erstmals im Sommer 2025 auf dem San Hejmo und Juicy Beats Festival erlebbar sein und ab der zweiten Jahreshälfte dann in ausgewählten Bars in ganz Deutschland.

Hier die Pressemitteilung zum multisensorischen 4D Cocktail-Erlebnis von Johnnie Walker:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Johnnie Walker launcht multisensorisches 4D Cocktail-Erlebnis

28. April 2025 | Johnnie Walker denkt Mixology neu – und macht Drinks zu einem multisensorischen Erlebnis. Mit einem digitalen Pre-Launch und Festivalpremiere im Sommer 2025 präsentiert die Marke ein innovatives Cocktailkonzept, das Klang, Geschmack und Atmosphäre miteinander verschmelzen lässt.

Cocktails, die man hören kann

Gemeinsam mit kreativen Köpfen wie Produzent Chelo, Sängerin Rola und Johnnie Walker Brand Curator und Mixologe Sembo wurden Soundlandschaften komponiert, die direkt aus dem Cocktailglas zu stammen scheinen. Geräusche wie Shaken, Rühren und Einschenken verschmelzen zu atmosphärischen Tracks, die den Charakter jedes Drinks akustisch erfahrbar machen. Das Ergebnis: Ein immersives Erlebnis, bei dem der Genuss alle Sinne anspricht – man schmeckt nicht nur den Drink, man hört ihn auch.

Wenn Handwerk auf Kreativität trifft

Im Zentrum des 4D-Erlebnisses stehen Whisky-Cocktail Klassiker, die mit Johnnie Walker Black Label und einem modernen Twist kreiert wurden. Jeder Drink erzählt seine eigene Geschichte – überraschend, inspirierend und voller Charakter.

Live erleben – auf Festivals und in ausgewählten Bars

Das 4D-Cocktail-Erlebnis wird erstmals im Sommer 2025 auf dem San Hejmo und Juicy Beats Festival erlebbar sein – mit eigenen Erlebnis-Bereich, der das Publikum in die Welt der multisensorischen Mixologie eintauchen lässt. Ab der zweiten Jahreshälfte wird das Konzept außerdem in ausgewählten Bars in ganz Deutschland aktiviert.

Mehr als ein Drink – ein Statement

Dieses Erlebnis ist eine geschmackvolle Hommage an das, was möglich ist, wenn Menschen, Kulturen und Ideen aufeinandertreffen. Es zelebriert Vielfalt, Kreativität und die Kunst des Mixens – und macht deutlich: Life truly tastes better when you blend.

Über Johnnie Walker

Johnnie Walker ist die weltweit führende Scotch-Whisky-Marke (IWSR 2021), die von Menschen in über 180 Ländern der Welt genossen wird. Seit der Zeit seines Gründers, John Walker, stehen bei der Herstellung der Whiskys Geschmack und Qualität an erster Stelle.

Das heutige Sortiment an preisgekrönten Whiskys umfasst Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years und Blue Label. Insgesamt werden jährlich über 19 Millionen Exemplare verkauft (IWSR, 2021), was Johnnie Walker zur beliebtesten Scotch-Whisky-Marke der Welt macht.

Über Diageo