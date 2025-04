Ardgowan Distillery öffnet am 20. Juni

Recht ausführlich berichteten wir in den letzten Jahren über die Entstehung der Ardgowan Distillery in Inverkip. Bereits im Mai 2020 stellte die neue Lowland Destillerie mit Max McFarlane ihren Whisky Maker vor. Der damals anvisierte Start im Jahr 2020 ließ sich allerdings nicht realisieren. Doch nun steht der Termin für die feierliche Eröffnung fest, am 20. Juni lädt die Ardgowan Distillery ihre Gäste ein, die neue Brennerei zu erkunden, und bietet ihren Besuchenden neben Live-Musik und Streetfood selbstverständlich auch außergewöhnliche Tropfen.

Einer der Höhepunkte des Tages wird die Enthüllung des Ardgowan Infinity Cask sein. Dieses einzigartige und maßgeschneiderte Fass ist für eine besonders lange Reifung konzipiert. Ebenfalls vorgestellt wird eine neue Reihe der Clydebuilt-Abfüllungen, deren limitierte Auflage erstmals bei der offiziellen Eröffnung erhältlich ist, mit der exklusiven Eröffnungsabfüllung im Mittelpunkt.