TTB-Neuheit: Clynelish 18 yo

Mitte des Monats konnten wir Ihnen, unserer Vermutung nach, die ersten Etiketten der Diageo Special Release 2025 vorstellen. Sieben mögliche Abfüllungen kamen zusammen, zur Serie gehörten in den letzten Jahren jeweils acht Bottlings. Nun wurde in die us-amerikanischen TTB-Datenbank ein weiteres Label aufgenommen, welches zu den Diageo Special Release 2025 gehören könnte.

Aus der Highland-Brennerei Clynelish kommt ein 18 Jahre alter Single Malt, der in nicht näher bezeichneten refill casks reifen durfte. Das Besondere an diesem Whisky: In diesem finden sich Experimente, die in der Brennerei mit den cut points der Destillation vollzogen wurden:

Matured in refill casks, with an inclusion of whiskies from Clynelish’s distillation cut point experiments.

In die Flaschen kommt Clynelish 18 yo mit starken 51,6 % Vol, dessen Label so aussehen: