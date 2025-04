Von den Veranstaltern der Open Whisky in Hannover haben wir eine Presseinformation über die Hausmesse von Weltfein erhalten. Hier finden Sie alle relevanten Informationen zu diesem Event am 23. und 24. Mai in Hannover dazu:

OPEN WHISKY, Hannovers Whiskyevent geht in die nächste Runde!

Unser 20-Meter-Tresen bietet alles, was das Herz begehrt, z. B.: über 300 Whiskys, Rums, Gins und andere Spirituosen im offenen Ausschank, viele Raritäten und Sonderabfüllungen wie z. B. Port Ellen, Octomore, Ardbeg, Lagavulin, Caol Ila, Littlemill, Longmorn, Mortlach, Strathmill, Deanston, Ledaig, Glen Spey, Bladnoch, Kilchoman, Fettercairn, Benriach, Bunnahabhain, Bruichladdich, Miltonduff, Kavalan etc. Große Auswahl von Signatory Vintage und anderen unabhängigen Abfüllern, wie zB Berry Bros, Van Wees uvm.

Unsere Highlights:

The Ultimate Whisky (Van Wees)

Jan & Chris mit über 200 Single Malt Raritäten

Deutscher Whisky mit No.9 Spirituosen-Manufaktur (The Nine Springs)

Gin Bar mit großer Auswahl an Gin & Tonic mit Kerstin

Torabhaig und Mossburn Distillers (Marussia)

Kaffee, Bier und Softdrinks vom Cavallo

Foodtruck mit leckerem Streetfood

Spirituosen zu Dram-Preisen 2cl ab 1.- Euro z. B. Island Recipe Rum, Vodka, Gin sowie Whiskys ab 2.- Euro. Der Verzehr wird mit Chips bezahlt, die an der Kasse erworben werden können. Nicht verbrauchte Chips werden natürlich zurückerstattet.

Der Eintritt beträgt für einen Tag 13.- Euro im Laden-Vorverkauf (Tageskasse 15,- Euro) oder 24,- Euro für zwei Tage im Vorverkauf (Tageskasse 28,- Euro)

Die Tageskarten sind nicht an einen bestimmten Tag der OPEN WHISKY gebunden. Wer es nicht schafft sich vorher Tageskarten im Vorverkauf zu sichern, kann gerne online einen passenden OW Gutschein erwerben. Es werden 5.- Euro Glaspfand erhoben, die anschließend zurückerstattet werden.

Die OPEN WHISKY findet im Cavallo (direkt neben unserem Laden) statt und bei gutem Wetter gibt es auch wieder Sonnenplätze auf dem großen Parkforum.

Adresse:

Cavallo

Dragonerstr. 34

30163 Hannover

Freitag 23.05.2025 ab 16:00 bis 22:00

Samstag 24.05.2025 ab 12:00 bis 23:00

Alle Infos findet ihr hier: https://www.weltfein.de/open-whisky-hannover.html#anchor-top

Gutscheine gibt es hier: https://www.weltfein.de/wf_content/formular_gutschein.php

Weltfein meets Murray McDavid

Da wir stets auf der Suche nach spannenden und außergewöhnlichen Tropfen für euch sind, freuen wir uns riesig, euch zur OPEN WHISKY 2025 einen exklusiv für uns abgefüllten Royal Brackla aus der Murray McDavid „Benchmark“-Serie präsentieren zu können.

Dieser besondere Malt ist 13 Jahre gereift und erhielt ein fantastisches 17-monatiges Finish im Amontillado Sherry Octave, bevor er mit kräftigen 55 % Vol. abgefüllt wurde.

Wir hatten Ende letzten Jahres die Gelegenheit, das Fass zu verkosten – und haben sofort zugeschlagen. Wir freuen uns riesig, euch diesen leckeren Tropfen exklusiv zur OPEN WHISKY anbieten zu können. Limitiert auf nur 98 Flaschen – und nur bei uns vor Ort erhältlich!