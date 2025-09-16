Distil (Ardgowan Distillery) sammelt durch neue Aktien 755.000 Pfund ein

Distil, die Firma, die in die Ardgowan Distillery investiert hat und deren größter Investor die österreichische Grain GmbH ist (deren Gründer Roland Grain ist CEO der Ardgowan Distillery) hat über die Ausgabe frischer Aktien 755.000 Pfund (ungefähr 880.000 Euro) eingenommen und will diese in diverse Projekte rund um Ardgowan investieren. Auch Investor Graham Cooley, der mit fast 19% an Distil beteiligt ist, hat neue Aktien im Wert von 100.000 Pfund gekauft.

Ein Teil des Geldes aus der Kapitalerhöhung fließt in die Deckung kurzfristiger Ausgaben, ein anderer Teil in die Fertigstellung des Besucherzentrums für die am Gelände befindliche Gin-Brennerei. Zudem will man damit den Eintritt in neue Märkte unterstützen und sicherstellen, dass man für die verkaufsstarke Weihnachtszeit gut gerüstet ist. Durch die Kapitalerhöhung sieht man den Finanzbedarf für die nächsten 12 Monate ausreichend gedeckt.

Auch Ardgowan sieht sich laut dem Unternehmen mit einem schwierigen Geschäftsumfeld konfrontiert, zu dem die höheren Steuern auf Alkohol, gestiegene Personalkosten und die generelle Situation in der Whiskyindustrie zählen. Darum will die Geschäftsführung überprüfen, wie man den Wert des Unternehmens für die Aktionäre (also die Miteigentümer) langfristig am besten steigern kann.

Distil ist seit 2021 durch ein Darlehen von 3 Millionen Pfund mit Ardgowan verbunden. Die Geschäftszahlen von Distil deuten im zweiten Quartal wurde auf eine Höhe von etwa 250.000 Pfund hin, was einem Anstieg von 269 Prozent gegenüber dem ersten Quartal entspricht und weitgehend unverändert gegenüber dem Vorjahr ist, wobei für die ersten beiden Monate des dritten Quartals bereits 200.000 Pfund verzeichnet wurden.