Die neuen Brennblasen und neue distillery manager erreichen die Ardgowan Distillery

Zwei wichtige Meilensteine auf ihrem Weg zur Whisky-Brennerei erreichte gestern die Ardgowan Distillery. Ihre neuen Pot Stills, die McMillan Coppersmiths in Prestonpans hergestellte, erreichten die sich noch im Bau findende Destillerie, und wurden im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit ins neue Still House platziert.

Bei dieser Gelegenheit gab Martin McAdam, CEO der Brennerei Ardgowan, gegenüber The scotsman schon einmal einen Ausblick auf den Whisky, der hier entstehen wird:

„What we want to make is a great robust spirit, very fruity, able to stand up to a lot of sherry maturation – so something Highland Speyside is what we’re going for.”