ABD stellt Arthaus in Indien vor

Einen kleinen Blick auf den indischen Markt werfen wir am heutigen Morgen. Dort haben die Allied Blenders and Distillers Limited (ABD), Indiens drittgrößter Spirituosenhersteller, ihre neue Marke Arthaus vorgestellt. Dieser Blended Malt Scotch Whisky besteht aus Premium-Malts, die aus den Highlands und der Speyside stammen. In Indien besetzt ABD mit ihrer neuen Premium-Spirituose den Raum zwischen den Kategorien Blended Scotch und Single Malt.

Alok Gupta, Geschäftsführer von Allied Blenders and Distillers Limited, kommentierte die Einführung laut travel and tour world so:

„ARTHAUS ist ein bedeutender Schritt von ABD in das Luxusportfolio. Es gibt dem Verbraucher ein Produkt, das aus einer Sammlung der besten Single Malts kuratiert wird. Dieses Blended Malt Scotch ist eine wichtige Ergänzung unseres Premiumisierungsplans […]. Mit Zoya Special Batch Gin, der jüngsten Ankündigung von Russian Standard Vodka, und jetzt mit ARTHAUS Blended Malt Scotch bauen wir unser Luxusportfolio auf.“

Arthaus Blended Malt Scotch Whisky kostet 4.800 Rupien in der 750-ml-Flasche, was etwas mehr als 50 € wären. Derzeit ist der Whisky in Mumbai und Pune erhältlich, weitere Einführungen in den großen indischen Märkten wie Haryana, Uttar Pradesh, Chandigarh und Westbengalen sind geplant.