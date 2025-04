Ihre Flagship Whiskys Glenmorangie The Original 12 Years, The Quinta Ruban 14 Years und The Lasanta 15 Years präsentiert die Highland Brennerei im neuen Glenmorangie Taster Pack.

Mehr in der Medieninformation:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Eine Reise durch das Warehouse: Glenmorangie Taster Pack neu

Ab sofort können Whiskyliebhaber drei Abfüllungen aus dem Kernsortiment kennenlernen

München / Tain, 10. April 2025. Glenmorangie Highland Single Malt Scotch Whisky hat sein Taster Pack mit prämierten Flagship Whiskys neu aufgelegt: Glenmorangie The Original 12 Years, The Quinta Ruban 14 Years und ganz neu mit 15 Jahren, The Lasanta, laden alle Whiskyaficionados ein, die wundervolle Welt von Glenmorangie zu entdecken.

Als Geschenk, praktisch auf Reisen, oder einfach um die bekanntesten Whiskys von Glenmorangie näher kennenzulernen – das Glenmorangie Taster Pack erfreut sich großer Beliebtheit. Zeit, die feine Whiskysammlung im 10cl Dreierformat neu aufzulegen. In einer attraktiven Kartonverpackung enthält das Taster Pack The Original mit Vanille-cremigen Aromen aus ehemaligen Bourbonfässern. The Quinta Ruban lagerte in Ex-Portweinfässern und Bourbonfässern und ganz neu The Lasanta, der nun 15 Jahre in ehemaligen Sherry- und Bourbonfässern reifte.

Das Glenmorangie Tasterpack ist ab sofort und dauerhaft im Fachhandel erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 24,99 Euro.