Pilz Whisky mit einem Hauch Islay und einem Kuss aus dem Douro-Tal

Seine neueste Abfüllung, den Pilz Whisky South Islay – Tawny Port Cask, stellt uns heute Alex Pilz vor. Sein German Single Malt Whisky aus Hamburg reifte vier Jahre in einem Islay Quarter Cask, anschließend genoss der Pilz Whisky noch ein dreimonatiges Finish in einem Tawny Port Fass.

Alle weiteren Details sowie auch die Bezugsmöglichkeit dieser auf 92 handnummerierten Flaschen limitierten Abfüllung in der folgenden Mitteilung:



Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ein Hauch Islay, ein Kuss aus dem Douro-Tal: Neuer German Single Malt mit leichtem Torfrauch und Tawny-Port-Finish

Mit großer Freude präsentiert Pilz Whisky aus Hamburg seinen neuesten limitierten Single Malt Whisky: Einen ausdrucksstarken German Single Malt mit leichtem Torfrauch, der vier Jahre in einem Islay Quarter Cask reifen durfte und anschließend ein dreimonatiges Finish in einem seltenen Tawny Port Fass aus dem portugiesischen Douro-Tal erhielt. Limitiert auf nur 92 handnummerierte Flaschen, ist dieser Whisky eine Rarität für Sammlerinnen und Liebhaberinnen authentischer, handgemachter Destillate.

Charakter & Aromenprofil

Direkt aus dem Fass in die Flasche – ohne Kühlfiltration oder Farbstoffen. In der Nase offenbart der Whisky feine Buchenraucharomen, unterlegt von maritimen Noten wie Gischt, Algen und einem Hauch Jod. Am Gaumen entfalten sich die vollmundigen Fruchtnoten des Portweinfasses – dunkle, rote Beeren treffen auf die salzige Tiefe des Islay-Einflusses. Das Ergebnis: eine harmonische Balance zwischen Fruchtigkeit und Rauch – komplex, , leicht torfig, charaktervoll und absolut einzigartig.

Produktdetails

German Single Malt Whisky – Leichter Torfrauch

Reifung: 4 Jahre Islay Quarter Cask + 3 Monate Tawny Port Cask Finish

Limitierung: 92 Flaschen (handnummeriert)

Alkoholgehalt: 44,5 % vol.

Inhalt: 500 ml

UVP: 69,00 € (138,00 €/l, zzgl. Versandkosten)

Besonderheiten: Non-Chill-Filtered | Natural Color | Handcrafted

Ein Whisky für Kenner und Sammler

Mit dieser limitierten Abfüllung unterstreicht Pilz Whisky seinen Anspruch, kompromisslose Qualität und handwerkliche Leidenschaft in jeder Flasche zu vereinen. Die Kombination aus Islay-Rauch und Portweinsüße macht diesen Single Malt zu einem besonderen Erlebnis – pur, unverfälscht und unvergesslich.

Erhältlich ab sofort über den Direktverkauf und ausgewählte Fachhändler.