PILZ Whisky veröffentlicht BATCH N° 4 der Core Range

Eine neue Abfüllung von PILZ Whisky ist soeben erschienen: Der Batch N° 4 der Core Range ist in Sherry- und Ex-Bourbon-Fässern gereift, wobei bei den Sherryfässern kleine Größen für einen intensiveren Geschmack verwendet wurden.

357 Flaschen zu je 0,5l des mit 47% vol. Alkoholstärke abgefüllten PILZ Whisky Batch N° 4 sind ab sofort erhältlich, zum Preis von 59,00 €. Mehr dazu nachfolgend:

PILZ Whisky lanciert BATCH N° 4 – Für alle die das Besondere suchen:

Ein neues Kapitel beginnt: Pilz Whisky präsentiert Batch N° 4 seiner Core Range. Der German Single Malt Whisky steht weiterhin für kompromisslose Qualität aus Deutschland – handwerklich destilliert, regional verwurzelt und mit feinem Gespür für Balance komponiert.

Nach den vielbeachteten Vorgängern führt Batch N° 4 den charakteristischen Stil von Pilz Whisky konsequent fort und entwickelt ihn zugleich weiter. In kleinen Chargen gebrannt und mit großer Sorgfalt gereift, entfaltet dieser Whisky eine beeindruckende Tiefe und aromatische Vielschichtigkeit. Die Reifung in ausgewählten Sherry- und Ex-Bourbon-Fässern verleiht ihm Struktur, Eleganz und einen unverwechselbaren Charakter. Auch hier stehen wieder 60 Liter Oloroso und Pedro Ximénez Fässer im Vordergrund. Deutscher Single Malt – neu gedacht.

Ein Sinneserlebnis zwischen Malz und Fass:

In der Nase zeigen sich reife Früchte und Zitrusnoten, ergänzt durch Honig, feine Würze und nussige Akzente. Am Gaumen verbinden sich exotische Fruchtigkeit und Malzsüße mit dunkler Schokolade, Eichenholz und Beerenaromen. Der Abgang ist weich, dicht und harmonisch, mit einem lang anhaltenden, fruchtbetonten Finale.

Batch N° 4 profitiert von zusätzlicher Reifezeit und einem fein abgestimmten Fass Finish, das Fruchtigkeit und Tiefe elegant miteinander vereint und dem Whisky seine besondere Komplexität verleiht.

Als streng limitierte Abfüllung mit nur 357 Flaschen richtet sich Batch N° 4 an Liebhaber authentischer Single Malts und an Sammler, die das Besondere schätzen.

Produktdetails im Überblick:

German Single Malt Whisky – handgemacht in Deutschland

47 % vol. Alkohol, ausgewogen und charakterstark

Nicht kältefiltriert für maximale Aromenvielfalt

Ohne Farbstoff – ausschließlich natürliche Fassreifung

500 ml Flasche (Preis: 59,00 €, entspricht 118,00 €/Liter)

Ein ideales Geschenk für Kenner – und ein Genussmoment für alle, die Whisky mit Handschrift suchen.

Erhältlich ab sofort über den Direktverkauf und ausgewählte Fachhändler.