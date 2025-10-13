Auf den Pilz Whisky, der sich mit einem Hauch Islay und einem Kuss aus dem Douro-Tal im April vorstellte, folgt nun die zweite Edition aus der Hand von Alex Pilz. Sein German Single Malt Whisky aus Hamburg reifte wieder in einem rauchigen Islay Quarter Cask, dieser Zeit folgte ein viermonatiges Finish in einem Tawny-Port-Fass. Vom Pilz Whisky South Islay – Tawny Port Cask 2. Edition sind 101 handnummerierte Flaschen erhältlich, alle Details zu dieser Abfüllung sowie die Bestellmöglichkeit erfahren Sie in der Aussendung von Pilz Whisky:

Endlich wieder Torf und Rauch bei Pilz Whisky – South Islay & Port Cask 2. Edition

Limitiert, handgemacht und charakterstark: Der neue South Islay & Port Cask vereint maritimen Rauch und fruchtige Eleganz. Nach dem Erfolg der ersten Edition führt Pilz Whisky den leicht rauchigen Ansatz fort und präsentiert diesen authentischen und handwerklich gefertigten deutschen Whisky mit individuellem Charakter und der perfekten Balance zwischen Torfrauch und einem eleganten Bouquet reifer Beerenfrüchte.

Die zweite Edition erhielt, wie die vorangegangene Edition ihre Grundreifung in einem rauchigen Islay Quarter Cask, bevor sie ein viermonatiges Finish in einem seltenen Tawny-Port-Fass aus dem Douro-Tal erhielt. Abgefüllt wurde der Whisky direkt aus dem Fass – ohne Kältefiltration und ohne Farbstoffe.

In der Nase entfalten sich feine Buchenrauch- und Meeresnoten mit einem Hauch Jod und Algen. Am Gaumen verbinden sich die fruchtigen Nuancen des Portweins – dunkle Beeren, Feigen und süße Gewürze – mit der salzigen Tiefe des Islay-Rauchs. Das Resultat ist ein harmonisches Zusammenspiel von Rauch, Frucht und einem maritimem Charakter – komplex, authentisch und unverwechselbar.

Reifung: Islay Quarter Cask + Tawny Port Cask Finish

Limitierung: 101 handnummerierte Flaschen

Alkoholgehalt: 51,4 % vol.

Inhalt: 500 ml

UVP: 75,00 € (150,00 €/l, zzgl. Versand)

Besonderheiten: Non-Chill-Filtered | Natural Color | Handcrafted

Ein Whisky für Kenner und Sammler

Mit dieser limitierten Abfüllung unterstreicht Pilz Whisky seinen Anspruch, kompromisslose Qualität und handwerkliche Leidenschaft in jeder Flasche zu vereinen. Die Kombination aus Islay-Rauch und Portweinsüße macht diesen Single Malt zu einem besonderen Erlebnis – pur, unverfälscht und unvergesslich.

Erhältlich ab sofort über den Direktverkauf und ausgewählte Fachhändler.