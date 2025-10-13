Nach einem erfolgreichen Auftakt im Frühjahr gehen der irische Whiskey Jameson und das das Magazin für Fußballkultur 11Freunde mit ihrem Kneipenquiz von November 2025 bis März 2026 auf große Deutschlandtour – mit jeder Menge Fußballwissen, guter Laune und leckeren Drinks, wie es in der dazu gehörenden Pressemitteilung heißt, die nun im Anschluss finden:

Anstoßen mit Freunden: Kneipenquiztour mit Jameson und 11FREUNDE

11FREUNDE und der irische Whiskey Jameson schicken das beliebte 11FREUNDE Kneipenquiz erstmals gemeinsam auf große Deutschlandtour. Nach einem erfolgreichen Auftakt im Frühjahr heißt es von November 2025 bis März 2026: Anstoßen mit Freunden, Fachsimpeln über Fußball und gemeinsam auf Punktejagd gehen – mit jeder Menge Fußballwissen, guter Laune und leckeren Drinks.

Fußballwissen trifft auf Feierabend

Für viele Fußballfans gibt es kein schöneres Gefühl als ein spätes Siegtor des eigenen Teams – außer vielleicht, wenn man beim Kneipenquiz mit seinem Fachwissen glänzen kann. Genau dieses Erlebnis bietet das 11FREUNDE Kneipenquiz: Es ist ein Abend voll origineller Fragen, legendärer Fußballnostalgie und die optimale Gelegenheit, mit eigener Ball-Knowledge zu glänzen. Seit Jahren ist das Quiz ein fester Bestandteil der Fußballkultur-Szene. Jeden Monat strömen über 300 Gäste für die Veranstaltung ins Berliner Astra Kulturhaus.

Jameson begleitet die Quizreihe als exklusiver Whiskey-Partner, der für die passende Stimmung mit Drinks, attraktiven Gewinnen für die Siegerteams und dem typischen Jameson Spirit sorgt und das Fußballwissen feiert. Die Tour umfasst jeweils zwei Events pro Monat, die an aufeinanderfolgenden Tagen in zwei Städten stattfinden. So wird das Kneipenquiz zur rollenden Fußballparty quer durchs Land.

Die Tour hält unter anderem in Hamburg, Bremen, Köln, München, Frankfurt und Stuttgart. Erster Anstoß ist am 18.11.25 in Bielefeld. Das ist aber noch nicht alles! Im Rahmen der Kooperation sind noch weitere Überraschungen geplant.

Jameson & 11FREUNDE im Doppelpass – eine perfekte Kombination

Jameson steht für besondere Erlebnisse, bei denen Menschen zusammenkommen – sei es beim Fußballabend, Konzert oder Kneipenquiz. Denn Jameson ist nicht nur ein milder, irischer Whiskey, sondern auch eine große, offene Familie. Sie alle nehmen sich selbst nicht zu ernst und teilen den Jameson Spirit für die schönen Dinge des Lebens. Mit dem Slogan „Must be a Jameson“ feiert die Marke genau diese Momente der Gastfreundschaft, Unbeschwertheit und Gemeinschaft und unterstreicht damit Werte, die auch 11FREUNDE teilt.

Niklas Milesi, Head of Brand Management Pernod Ricard Deutschland: „Fußball und Freundschaft gehören zusammen – genau wie Jameson und das 11FREUNDE Kneipenquiz. Mit dieser Tour bringen wir beides in Deutschlands Kneipen und feiern die schönsten Fußballmomente mit den besten Menschen: unseren Fans.“

Mehr Informationen auf 11freunde.de/events

Über 11FREUNDE

Für das Magazin für Fußballkultur zählt vor allem eines: eine große, bisweilen sogar übergroße Liebe zum Fußball. 11FREUNDE berichtet auf den digitalen Kanälen sowie in der monatlich erscheinenden Printausgabe über das Fußballgeschehen unserer Zeit, dokumentiert und reflektiert zugleich, wie aus einem etwas biederen Volkssport ein durchgeknallter Zweig einer globalen Entertainmentindustrie wird, die Fußballspiele so fusselfrei und überraschungsarm inszenieren will wie Musicals unter freiem Himmel. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Philipp Köster und Reinaldo Coddou H. gegründet und ist seit 2023 Teil der SPIEGEL-Gruppe. Das Magazin hat seinen Redaktionssitz in Berlin und wird von den Geschäftsführern Philipp Köster, Christoph Zimmer und Stefan Ottlitz geleitet.