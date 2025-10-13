Zum dritten Mal lädt die München Whisky & Spirits ein, und dies 2025 mit einem neuen Konzept und einer neuen Location. Der Veranstaltungsort der Messe in der bayrischen Landeshauptstadt ist die Wappenhalle München, die München Whisky & Spirits findet vom Freitag, 21. November bis Sonntag, 23. November 2025.

Mehr in der Pressemitteilung von München Whisky & Spirits:

MÜNCHEN WHISKY & Spirits 2025 – Mit weiterentwickeltem Konzept und der Wappenhalle München als außergewöhnlicher Location

München, 13. Oktober 2025 – Zum dritten Mal öffnet die MÜNCHEN WHISKY & Spirits die Türen für alle Genießer. Diesmal mit einem neuen Konzept und der Wappenhalle München als einem neuen Veranstaltungsort. Am Wochenende vom Freitag, 21. November bis Sonntag, 23. November 2025, heißt es: Genießt Aromen mit Charakter im Glas und entdeckt exklusive und abwechslungsreiche Whiskys, Rums sowie

faßgereifte Spezialitäten!

Natürlich sind wieder zahlreiche Raritäten-Händler, Import- und Independent-Bottler vertreten, die zu einer Entdeckungsreise jenseits des Bekannten einladen. Erstmals findet das beliebte Festival in der Wappenhalle München in Riem statt. Mit ihrem beeindruckenden historischen Ambiente und der großzügigen Fläche bietet die Location den perfekten Rahmen, um die Vielfalt des Whiskys zu zelebrieren. Die stilvolle Architektur und die zentrale Lage machen sie nicht nur zu einem Blickfang, sondern auch zu einem leicht erreichbaren Ziel für Genussliebhaber.

Tanja Berthold, Veranstalterin der MÜNCHEN WHISKY & Spirits:

„Unsere Entscheidung den Schwerpunkt des Genuss-Festivals auf Whisky, Rum und fassgereifte Spirituosen zu legen, resultiert aus den positiven Rückmeldungen unserer Besucher und sowie dem steigenden Interesse an diesen Spirituosen. Dank des neuen Konzepts positionieren unsere Aussteller ihre Marken in der historischen Wappenhalle, die für Qualität und Exklusivität steht. Hier treffen sich Kenner und Enthusiasten zum intensiven Austausch. Die Besucher können sich auf eine kuratierte Auswahl edelster Tropfen freuen und höchste Produktqualität genießen. Eines bleibt jedoch gleich: Die MÜNCHEN WHISKY & Spirits ist ein Festival voller Leidenschaft und Herzblut.“

Die wichtigsten Infos zur Messe im Überblick

Unsere Öffnungszeiten:

Freitag, 21. November 2025: 16:00 Uhr – 21:00 Uhr

Samstag, 22. November 2025: 14:00 Uhr – 21:00 Uhr

Sonntag, 23. November 2025: 13:00 Uhr – 18:00 Uhr

Unsere neue Location:

Wappenhalle München

Konrad-Zuse-Platz 7 (Messe München/Riem)

81829 München

Unser besonderer Service für die Besucher:

Nosing-Glas

Verkostungs-Coupons

Die Tickets:

Tagesticket: 22,00 Euro

2 Tagesticket: 37,00 Euro

3 Tagesticket: 47,00 Euro

Unsere Homepage

https://www.muenchen-spirits.de/home