Die Messe München Whisky & Spirits lädt vom 21. bis 23. November ihre Gäste in die Wappenhalle München und bietet eine Vielzahl an Highlights und zehn außergewöhnliche Masterclasses. Details und weitere Informationen finden Sie in der Aussendung:

MÜNCHEN WHISKY & Spirits 2025: Zahlreiche Highlights und exklusive Masterclasses

München, 10. November 2025 – Ein Wochenende voller Aromen mit Charakter, spannender Whiskys, Rums und fassgereifter Spezialitäten erwartet die Gäste vom 21. bis 23. November. Besucherinnen und Besucher der dritten MÜNCHEN WHISKY & Spirits können sich auf eine Vielzahl an Highlights und zehn außergewöhnliche Masterclasses freuen.

Ausgewählte Highlights

Qualität und echtes Handwerk: Dafür steht Monika Pummer mit ihrer Xaver Bar & Lounge im Hotel-Restaurant Dragoner im bayerischen Peiting. Für ihre Leidenschaft wurden sie vom WhiskyGuide Deutschland 2025 zur besten Whisky Bar Deutschlands gekürt. Zum ersten Mal ist Monika Prummer auf einer Messe vertreten – passend zu dieser Premiere bringt sie nur eigene Abfüllungen mit.

GourmetPool Limited Spirits widmet sich mit Hingabe der Auswahl, Abfüllung und dem Vertrieb außergewöhnlicher, streng limitierter Sonderabfüllungen in Fassstärke. Der Fokus des Unternehmens liegt auf exquisitem Whisky, dessen Charakter und Reife eine Geschichte erzählen. Vor Ort nehmen sie die Besucherinnen und Besucher mit auf Entdeckungsreise.

SILD „LOST CAVE” ist der erste SILD Single Malt Whisky, der in einer wiederentdeckten Höhle am Ufer des Schliersees reifte. Dort befindet sich der Eingang zu einem lange in Vergessenheit geratenem Höhlensystem, welches nun zum Lagern ausgewählter Whiskyfässer dient. Whiskyliebhaber können sich auf der Messe mit Destillateur Tobias Maier über Details austauschen und natürlich „LOST CAVE” verkosten.

Die Whisky-Highlights von Suntory auf der Messe umfassen mehrere exklusive Angebote: Zum einen die Hibiki Harmony Aktion, bei der beim Kauf einer 0,7L-Flasche zwei hochwertige Tumbler inklusive sind. Zum anderen können Whiskyliebhaber den Single Malt Whisky Laphroaig Elements 3.0 kennenlernen. Am Stand kann neben den Standardqualitäten Maker‘s Mark und Maker‘s 46 auch die exklusive Private Select Edition 2025 verkostet werden. Darüber hinaus hat Suntory ausgewählte Qualitäten dabei, zu denen es on top noch eine Zugabe gibt: Ideal für jeden, der noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist.

Ausgewählte Masterclasses

Von Freitag bis Sonntag können die Genussliebhaber zwischen zehn Masterclasses wählen. In jeder einzelnen haben sie die Möglichkeit, den Markenbotschaftern live ihre Fragen zu stellen.

Maggie Miller als unabhängige Abfüllerin und ihr SSMC waren für viele in der deutschen Whiskyszene Wegbereiter: Ihr Händchen und ihre gute Nase für außergewöhnliche Qualität sowie Leidenschaft für das Wasser des Lebens sind seit 40 Jahren eine Klasse für sich. Die Auswahl für diese Masterclass spannt einen Bogen zwischen den „Good old times“ und dem New World Whisky.

10 Jahre WHISKY FOR LIFE: Die Jubiläums-Bottlings: Seit 2015 gibt es WHISKY FOR LIFE mit Sitz in Frankfurt am Main. Ihr zehnjähriges Jubiläum wollen sie auf der MÜNCHEN WHISKY & Spirits mit zahlreichen Jubiläums-Abfüllungen feiern.

Suntory: Yamazaki und Hakushu Abfüllungen 2025. Daniel Schöll, Brand Ambassador von Suntory, führt durch ein exklusives Tasting, das in die Kunst und Tradition japanischer Whiskys eintaucht. Nach den limitierten Yamazaki und Hakushu Editionen 2023 und 2024 ergänzt das House of Suntory seit diesem Jahr sein Kernportfolio dauerhaft mit einer Yamazaki 18 YO Mizunara Cask und einer Hakushu 18 YO Peated Malt Abfüllung. Neben den Verkostungen bietet die Masterclass spannende Einblicke und die über 100-jährige Geschichte von Suntory, dem Pionier des japanischen Whiskys.

Die wichtigsten Infos zur Messe im Überblick

Erstmals findet das beliebte Festival in der Wappenhalle München in Riem statt. Mit ihrem beeindruckenden historischen Ambiente und der großzügigen Fläche bietet die Location den perfekten Rahmen, um die Vielfalt des Whiskys zu zelebrieren. Natürlich sind wieder zahlreiche Raritäten-Händler, Importeure und Independent Bottler vertreten, die zu einer Entdeckungsreise jenseits des Bekannten einladen.

Unsere Öffnungszeiten:

Freitag, 21. November 2025: 16:00 Uhr – 21:00 Uhr

Samstag, 22. November 2025: 14:00 Uhr – 21:00 Uhr

Sonntag, 23. November 2025: 13:00 Uhr – 18:00 Uhr

Unsere neue Location:

Wappenhalle München

Konrad-Zuse-Platz 7 (Messe München/Riem) 81829 München

Unser besonderer Service für die Besucher:

Nosing-Glas

Verkostungs-Coupon von Mike’s Whiskeyhandel

Die Tickets:

Tagesticket: 22,00 Euro

2 Tagesticket: 37,00 Euro

3 Tagesticket: 47,00 Euro

Unsere Homepage

https://www.muenchen-spirits.de