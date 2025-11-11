Aus der Speyside Distillery, die mittlerweile eine Lost Distillery ist, kommt eine neue Abfüllung auf den Markt in Deutschland. Spey 12 Year Old Red Scarlet präsentiert sich in einem zum Herbst passenden leuchtendem Rot. Sie ist ab sofort im ausgesuchten Fachhandel und über den Vertrieb der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH erhältlich. Der UVP liegt bei 46 €, mehr Details sowie Tasting Notes finden Sie in der Pressemitteilung der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SPEY 12 Year Old Red Scarlet – eine Hommage an die Speyside

Mit dem SPEY 12 Year Old Red Scarlet präsentiert die traditionsreiche Speyside Distillery eine neue, ausdrucksstarke Abfüllung, die Handwerkskunst, Natur und Zeit in vollendeter Form vereint. Ab sofort ist der Single Malt exklusiv über die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH in Deutschland erhältlich.

Der Name Red Scarlet ist von den leuchtend roten Herbstfarben der Cairngorms inspiriert – jener spektakulären Landschaft, die die Speyside Distillery umgibt. Diese natürliche Schönheit spiegelt sich im Charakter des Whiskys wider: elegant, farbintensiv und vielschichtig.

Durch eine außergewöhnlich lange Fermentationszeit von 120 Stunden entsteht eine bemerkenswerte Tiefe und Komplexität, die dem SPEY 12 Year Old Red Scarlet seine unverwechselbare Struktur verleiht. Das Ergebnis ist ein Single Malt, der Tradition und Innovation meisterhaft verbindet – ein Sinnbild für das kontinuierliche Streben der Brennerei nach Perfektion.

Tasting Notes:

Farbe: Strahlendes Rubinrot mit warmem Bernstein-Schimmer

Strahlendes Rubinrot mit warmem Bernstein-Schimmer Nase: Verlockende Noten von Honig und Trauben, begleitet von feinen Zitrusanklängen, Freesienblüten und Earl Grey Tee

Verlockende Noten von Honig und Trauben, begleitet von feinen Zitrusanklängen, Freesienblüten und Earl Grey Tee Gaumen: Harmonisch ausgewogen mit Aromen von Schwarzer Johannisbeere, kandierter Pflaume, kühler Minze und gerösteter Eiche

Harmonisch ausgewogen mit Aromen von Schwarzer Johannisbeere, kandierter Pflaume, kühler Minze und gerösteter Eiche Abgang: Lang, elegant und vielschichtig mit Nuancen von Weißdorn, frischem Gras und feinen Kaffeebohnen

SPEY 12 Year Old Red Scarlet

Inhalt: 700 ml

Alkoholgehalt: 40 % Vol.

„Der SPEY 12 Year Old Red Scarlet ist ein Paradebeispiel für die Handwerkskunst der Speyside Distillery – ein Whisky, der die Verbindung von Landschaft, Zeit und Tradition eindrucksvoll verkörpert“, erklärt die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH, exklusiver Importeur der Marke in Deutschland.

Mit seinem ausgewogenen Stil und seiner ausdrucksstarken Tiefe ergänzt der SPEY 12 Year Old Red Scarlet das Portfolio hochwertiger Single Malts der mittlerweile geschlossenen Speyside Distillery auf besondere Weise.

Die Abfüllung ist ab sofort im ausgesuchten Fachhandel und über den Vertrieb der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH erhältlich. Der UVP liegt bei 46€.

Über Kammer Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, Spey, Islay Mist, Kingsbarns, Ardgowan, Pōkeno, Fercullen und M&H. Das vielfältige Sortiment im Import-Bereich wird durch Rums von Black Tears, Tanduay und Come Hell or High Water sowie dem Cremelikör Five Farms, Tequila Rose, Bonollo Grappa und dem polnischen Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester-Brand, bei Spirituosen Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, einem Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Apple Vodka Squamata runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.