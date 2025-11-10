Brown-Forman Deutschland präsentiert Ultra Premium Range: The Glendronach 30 and 40 Year Old

Brown-Forman Deutschland präsentiert heute mit The Glendronach 30 Year Old und The Glendronach 40 Year Old zwei außergewöhnliche, lang gereifte Single Malts. Ihre Deutschlandpremiere werden die beiden Bottlings zum einen bei einem exklusiven Dinner im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München am 13. November, zum anderen auf der InterWhisky Wiesbaden vom 14. bis 16. November 2025 am Brown-Forman Stand geben. Anschließend werden The Glendronach 30 Year Old (46,8% Vol., 0,7-l, € 1.215 UVP und The Glendronach 40 Year Old (43,9% Vol., 0,7-l, € 7.135 UVP) in ausgewählten Spirituosen-Fachgeschäften, im Fachgroßhandel sowie im E-Commerce zu finden sein.

Weitere Details sowie die offiziellen Verkostungs-Notizen und ein Präsentations-Video finden Sie in der anschließenden Pressemitteilung, die wir von Brown-Forman Deutschland erhalten haben:

Zwei Meisterwerke der Sherryfassreifung feiern Deutschlandpremiere

The Glendronach erweitert Ultra-Premium-Range

Hamburg, 10. November 2025 – Brown-Forman Deutschland präsentiert erstmals The Glendronach 30 Year Old und The Glendronach 40 Year Old – zwei außergewöhnliche Highland Single Malts, die das fast zweihundertjährige Erbe der traditionsreichen Destillerie im Valley of Forgue eindrucksvoll verkörpern. Die Abfüllungen markieren den Höhepunkt der Sherryfasskunst von Master Blender Dr. Rachel Barrie und erweitern die Ultra-Premium-Range von The Glendronach um zwei Ikonen seltener Tiefe, Balance und Komplexität.

Meilensteine schottischer Whisky-Kunst

The Glendronach 30 Year Old ist ein eleganter, vielschichtiger Highland Single Malt mit vollmundiger Textur und verführerisch langem Abgang. Seine Reifung in Oloroso- und Pedro Ximénez-Sherryfässern ist allein schon außergewöhnlich – die zusätzliche Reifung in seltenen Amontillado-Fässern macht ihn jedoch einzigartig. Dr. Rachel Barrie komponierte aus diesen drei Sherryfass-Typen eine „Symphonie des Geschmacks“ mit einem faszinierenden Zusammenspiel aus dunklen Früchten, edlen Gewürzen und feinen Nussnoten. Die Präsentation unterstreicht die Exklusivität: eine luxuriöse Verpackung aus gebeiztem Walnussfurnier, dessen Oberfläche mit 30 Facetten graviert ist – eine Hommage an die drei Jahrzehnte der Reifung.

The Glendronach 40 Year Old stellt die Krönung der Destilleriekunst von The Glendronach dar. Über vier Jahrzehnte hinweg reifte dieser erlesene Single Malt in den besten spanischen Oloroso- und Pedro Ximénez-Sherryfässern aus Jerez. Das Ergebnis ist ein Whisky von unvergleichlicher Tiefe, seidiger Struktur und aromatischer Intensität – ein Meisterstück, das die ultimative Perfektion der Sherryfassreifung verkörpert. Die Verpackung unterstreicht den Rang dieser Edition: Sie präsentiert sich in einer eleganten Box aus dunkel gebeiztem Rosenholz mit messingfarbenen Griffen, die auf einem goldfarbenen Sockel ruht, der die außergewöhnliche Tiefe und den Charakter des Whiskys widerspiegelt.



„Mit diesen beiden außergewöhnlichen Abfüllungen ehren wir fast zwei Jahrhunderte Sherryfasskunst“, so Dr. Rachel Barrie. „The Glendronach 30 Year Old ist eine Komposition aus drei historischen Sherryfass-Stilen, die ein faszinierendes Spiel von Fülle und Raffinesse eröffnen. The Glendronach 40 Year Old hingegen ist das Resultat von vier Jahrzehnten geduldiger Veredelung – die ultimative Perfektion unserer Handwerkskunst.“

Exklusive Einführung in Deutschland

Den Launch der beiden außergewöhnlichen Abfüllungen begleitet Brown-Forman Deutschland mit einem besonderen Auftakt:

Am 13. November 2025 präsentiert Master Blender Dr. Rachel Barrie bei einem exklusiven Dinner im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München die neue The Glendronach Ultra-Premium-Range. Gäste dürfen sich auf ein kulinarisches Erlebnis mit Degustation freuen.

Vom 14. bis 16. November 2025 folgt eine zweite Preview auf der InterWhisky Wiesbaden. BesucherInnen am Brown-Forman Stand haben die Gelegenheit, die neuen Abfüllungen kennenzulernen, weitere Highlights aus dem Single Malt Portfolio von Brown-Forman zu verköstigen und Dr. Rachel Barrie persönlich zu treffen.

Im Anschluss erfolgt – ergänzend zum bereits im September eingeführten Ultra-Premium Single Malt The Glendronach 21 Year Old – der bundesweite Launch von The Glendronach 30 Year Old (46,8% Vol., 0,7-l, € 1.215 UVP und The Glendronach 40 Year Old (43,9% Vol., 0,7-l, € 7.135 UVP) in ausgewählten Spirituosenfachgeschäften, im Fachgroßhandel sowie im E-Commerce.

TASTING NOTES

The Glendronach 30 Year Old

Farbe: Dunkles Kirschholz

Nase: Reichhaltig aromatisch mit Sauerkirsche, Rosinen und gewürztem Paranuss-Toffee, verwoben mit Marzipan und Medjool-Dattel-Karamell

Geschmack: Verführerisch weich und komplex mit einem Crescendo aus glasiertem Kirsch-Sultaninen-Kuchen, Zimt-Rosinen-Toffee und Schokoladen-Haselnuss-Café-Crème

The Glendronach 40 Year Old

Farbe: Intensiv dunkles Mahagoni

Nase: Üppige schwarze Kirsche, Pflaumenkompott und Brombeere, überlagert von Sherry-getränkter Schokoladentorte und aromatischem Kaffee-Elixier

Geschmack: Ein intensives Crescendo aus schwarzer Johannisbeere und Brombeerkompott, verwoben mit köstlichem Pflaumen- und Rosinenwein sowie samtigem Zimt-Schokoladen-Espresso