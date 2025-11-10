Alba-Collection Verlag veröffentlicht Whisk(e)y North America 2025

Nachdem der Alba-Collection Verlag bereits seinen 2023 erschienen „Whisk(e)y Atlas Europe“ überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht hat, stellt der Verlag heute seinen überarbeitenden „Whisk(e)y North America 2025“ vor.

Insgesamt 3239 Einträge zu Whisk(e)y Destillerie (aktive und geschlossenen) in den USA, Kanada und Mexico auf 136 Seiten mit 5 Übersichtskarten und 40 regionale Karten machen den „Whisk(e)y North America 2025“ zu einem umfassenden Nachschlagewerk.

Der Whisk(e)y North America 2025 erschien im Oktober, kostet 49 € und ist im Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag (https://www.alba-collection.de/p/atlas-north-america) erhältlich. Mehr in der Pressemitteilung des Alba-Collection Verlages, die auch einige Beispielseiten des Whisk(e)y North America 2025 bietet:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Nano, Mirco, Craft & Industrie Destillerien – Whisk(e)y Atlas North America 2025

Hamburg, 10. November 2025: Im Oktober 2025 erschien der „Whisk(e)y North America 2025“. Dieser ist der aktualisierte und erweiterte Nachfolger vom „Whisk(e)y Atlas North America 2023“. Trotz Krise im Whisky Business wurden im Zeitraum 2023-2025 dennoch 351 Whiskey Destillerien in North America neueröffnet. Unterm Strich aber rund 25% Neueröffnungen weniger als im Zeitraum 2021-2023. Ein neues Kapitel im Atlas zeigt übersichtlich die Pre-Prohibition Destillerien in Kentucky mit RD#No. und District Zugehörigkeit. Wir reden hier von über 270 Destillerien, welche mit Einführung der Prohibition geschlossen wurden.

2231 Whisk(e)y Destillerien allein in den USA ist eine Menge, da übersieht man fast das auch in Kanada über 209 Destillerien Whisky produzieren (in Schottland sind es 170).

Vergessen wir die 23 aktiven Whisky Destillerien in Mexiko nicht.

3239 Whisk(e)y Destillerie Einträge:

2231 aktive Whiskey Destillerien in den USA

731 geschlossene Whiskey Destillerien in den USA

209 aktive Whisky Destillerien in Kanada

43 geschlossene Whisky Destillerien in Kanada

23 aktive Whisky Destillerien in Mexico

2 geschlossene Whisky Destillerien in Mexico

Regionalkarten

Alle Einträge sind alphabetisch nach Land, Bundesstaat/ Territorium geordnet.

40 regionale Karten und 5 Übersichtskarten helfen Ihnen bei der schnellen Orientierung

Distillery Finder

Der „Distillery Finder“ am Ende des Buches ist in sieben Regionen unterteilt und hilft bei der Suche nach einer bestimmten Destillerie, einem Markennamen oder nach den Destillerien eines Konzerns. Zu jeder Destillerie sind Standort, Jahr der Eröffnung, Jahr der Schließung, Firmenname, Internetadresse sowie die Art des dort hergestellten Whisk(e)ys angegeben.

Orginaltitel: Whisk(e)y Atlas North America 2025

Verlag: Alba-Collection Verlag

Erscheinungstermin: 21. Oktober 2025

Auflage: 1. Auflage (10/2025)

Sprache: Englisch

Seiten: 136

Format: Hardcover (30 x 21,5 cm)

ISBN: 978-3-944148-95-3

Preis: 49 €

Erhältlich in Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag

https://www.alba-collection.de/p/atlas-north-america