Neues aus dem Alba-Collection Verlag – März 2026

Auch im März bringt der Alba-Collection Verlag wieder interessante Neuheiten für Whiskyfreunde: Zum einen ist da die auf den aktuellsten Stand gebrachte doppelseitige Tasting Map Scotland – und als Sonderaktion bis Ostern die brandaktuelle Schottland Destillerie Karte (mit dem Stand März 2026) als 1000 Teile Puzzle von Ravensburger – allerdings in einer limitierten Auflage. Hier heißt es also schnell zugreifen – Links auf die Shopartikel finden Sie natürlich bei uns untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Alba-Collection Verlag, 20. März 2026

Aktualisierte Auflage Tasting Map Scotland

Hamburg, 20. März: Die Tasting Map Scotland ist in aktualisierter Auflage erschienen. Obwohl es beim Whisky derzeit nicht wirklich rund läuft, ist die schottische Whiskylandschaft ordentlich in Bewegung.

Originaltitel: Scotland’s Distilleries

Verlag: Alba-Collection Verlag

Erscheinungstermin: 20. März 2026

Auflage: 13. aktualisierte Auflage (03/2026)

Sprache: Englisch

Seiten: 2

Format: 21 x 29,7 cm (DIN A4)

Material: 300 g/qm Papier mit beidseitig Glanzcello

ISBN: 978-3-944148-83-0

Preis: 5,00 €

Erhältlich in Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag

(https://www.alba-collection.de/p/whisky-distilleries-scotland-tasting-map)

Scotland’s Distilleries als 1000 Teile Puzzle „Oster-Spezial“

Oster-Eier suchen ist das Eine. Das passende Puzzle-Teil dagegen finden eine ganz andere Herausforderung. So gibt es zeitlich befristet (bis Ostern, 03. April 2026) unsere aktuelle Schottland Destillerie Karte (Stand 03/2026) als 1000-Teile Puzzle.

Originaltitel: Scotland’s Distilleries

Verlag: Alba-Collection Verlag

Erscheinungstermin: 20. März 2026

Sprache: Englisch

Format: ca. 50 x 70 cm

Material: Puzzle 1000 Teile

Preis: 69,00 € (befristet bis 03. April 2026 & solange der Vorrat reicht)

Erhältlich direkt beim Verlag

(https://www.alba-collection.de/p/scotland-puzzle-50-x-70-cm-1-000-Teile-standardtitel)