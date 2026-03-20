HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei ausgezeichnete Ben Nevis

Serge meint, er leide an Bennevisitis, und deshalb müsse er immer wieder die entsprechene Medizin zu sich nehmen - heute in zwei Abfüllungen

In diesem Jahr hat Serge Valentin bereits fast 40 Abfüllungen von Ben Nevis verkostet, und laut eigenem Bekunden daraus höchstes Vergnügen bezogen. Er nennt diesen Zustand Bennevisitis, und diesen Gemütszustand möchte er heute mit zwei weiteren Abfüllungen aus der Highland-Destillerie im Besitz der japanischen Asahi Group Holdings (アサヒグループホールディングス株式会社) fortsetzen.

Und was soll man sagen – laut den Tasting Notes ist ihm das auch bestens gelungen:

AbfüllungPunkte

Ben Nevis 28 yo 1996/2025 (43.5%, The Whisky Agency, Wave Farewell to 2025, sherry butt, 307 bottles)91
Ben Nevis 29 yo 1996/2026 (48.1%, Scout Drinks, hogshead, cask #1558, 164 bottles)91
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