Serge verkostet: Zwei ausgezeichnete Ben Nevis

In diesem Jahr hat Serge Valentin bereits fast 40 Abfüllungen von Ben Nevis verkostet, und laut eigenem Bekunden daraus höchstes Vergnügen bezogen. Er nennt diesen Zustand Bennevisitis, und diesen Gemütszustand möchte er heute mit zwei weiteren Abfüllungen aus der Highland-Destillerie im Besitz der japanischen Asahi Group Holdings (アサヒグループホールディングス株式会社) fortsetzen.

Und was soll man sagen – laut den Tasting Notes ist ihm das auch bestens gelungen:

Abfüllung Punkte