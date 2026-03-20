NEU: Octomore Single Cask für Deutschland – und exklusives Tasting mit Ewald Stromer in Hamburg am 29. 3.!

Einen ganz besonderen, nur für Deutschland abgefülllten Octomore aus dem Einzelfass stellt die Destillerie Bruichladdich am 29. März im Whiskyplaza Hamburg vor: Mit 107ppm getorft, durfte er zwölf Jahre in einem 1st Fill Bourbonfass reifen, bevor er mit 60.6% vol. abgefüllt. Das Fass hat kein geringerer als Master Distiller Adam Hannett selbst ausgesucht.

Der Octomore Single Cask for Germany wird in Kürze in den Handel kommen, zuvor aber gibt es zum Octomore Day Germany das Tasting und Dinner mit Brand Ambassador Ewald Stromer. Restkarten sind noch erhältlich (siehe unten).

Addendum 12:10 – Unsere Freikarten für das Tasting, die im Artikel standen, sind leider schon vergeben 🙁

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Exklusive Fassreifung: Octomore SINGLE CASK FÜR DEUTSCHLAND

Ein hochspannender Moment für Whisky-Enthusiasten weltweit: Am 29. März 2026 präsentiert die Bruichladdich Distillery ein spannendes Single Cask für den deutschen Markt. Der Octomore zählt unter Whisky-Fans zu den absoluten Favoriten und darf in keiner Sammlung fehlen.

Als „Unmögliche Gleichung wird Octomore immer wieder beschrieben. Aufgrund seiner Eigenschaften scheint der Whisky zu jung (mit einem Kernsortiment, das konstant im Alter von fünf Jahren abgefüllt wird), zu stark und zu sehr getorft, um ernsthafte Anerkennung zu finden. Doch die Realität könnte nicht weiter davon entfernt sein.

„Octomore ist ein Experiment. Er ist bewusst darauf ausgelegt, Neugier zu wecken und das Unvorstellbare zu beweisen. Betrachtet man nur das Profil des Whiskys, sollte es sich um einen eindimensionalen, übermäßig getorften Islay Single Malt Scotch Whisky ohne Tiefe handeln – aber wir haben das Gegenteil geschaffen!“

„Dieser Whisky ist vielschichtig und komplex, es gibt nichts Vergleichbares. Jedes Jahr neue, einzigartige und unverwechselbare Octomore Serien und Single Casks zu kreieren, ist eine willkommene Herausforderung. Es ist ein Moment des Innehaltens, des Reflektierens, des Hinterfragens und des Vorwärtsschreitens. Wer weiß, was als Nächstes kommt?“ Adam Hannett, Head Distiller der Bruichladdich Distillery

Und auch dieses Mal hat der Head Distiller sich wieder neu erfunden, destilliert aus 100% schottischer Gerste (Concerto Barley), mit 60.6% vol. abgefüllt und auf 107 PPM getorft. Dieses Octomore Single Cask wurde in 2013 destilliert und reifte für 12 Jahre in 1st fill Bourbon Fässern.

Jeder Octomore Single Malt Scotch Whisky wurde ausschließlich auf Islay konzipiert, destilliert, gereift und abgefüllt. Die Spirituose ist nicht kühlfiltriert und enthält keine zusätzlichen Farbstoffe.

Octomore Day Germany & Dinner mit BA Ewald Stromer am 29.3. im Whiskyplaza Hamburg

Zum Launch der einzigartigen Octomore-Abfüllung für Deutschland gibt es am Sonntag, den 29. März um 18 Uhr im Whiskyplaza Hamburg ein exklusives Tasting & Dinner mit Ewald Stromer.

Das Programm:

Come together im Whiskyplaza ab 15 Uhr, das Tasting mit Flying Dinner beginnt ab 18 Uhr.

Jeder Teilnehmer erhält einen Starter und einen Finisher von einer eigenen Bruichladdich-Cocktailkarte.

Tasting :

Port Charlotte PMC:01

Octomore 16.1

Octomore 16.2

Octomore 16.3

Octomore 16.4

das neue Octomore Single Cask for Germany

Dinner :

Auster mit Bruichladdich parfümiert, Chesterbrot, Kräuteröl, Apfel, Salicorn

Barley Risotto, Waldpilze, Wildkräuter, getrocknete Cranberries, Algencracker

Shortrib, geräucherte Kartoffel, Röstzwiebel, eingelegte Zwiebel, bunter Blumenkohl, Wacholder-Portwein-Jus

Sticky Toffee Pudding, Octomore-Rosinen, Karamell-Espuma, Melasse-Parfait, Vanillecreme

2 Cocktails oder Botanist&Tonic von der Laddie-Karte, 6 Whiskys à 2cl, 4-Gang-Flying-Buffet – Euro 149

Restkarten für das Tasting kann man hier noch buchen