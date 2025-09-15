Alba-Collection veröffentlicht Whisk(e)y Atlas Europe 2025

Der Alba-Collection Verlag hat seinen 2023 erschienen Whisk(e)y Atlas Europe überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. In diesen zwei Jahren erhöhte sich die Zahl der aktiven Whisk(e)y-Brennereien um 340 auf (momentan) 1082. Auf 136 Seiten finden Sie nun alle Details zu allen Whisk(e)ydestillerien, inklusive sechs Übersichtskarten, 46 Regionalkarten und vieles mehr.

Der Whisk(e)y Atlas Europe 2025 erscheint am 15. September 2025, kostet 45 € und ist im Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag (https://www.alba-collection.de/p/atlas-europa-2025) erhältlich. Mehr in der Pressemitteilung des Alba-Collection Verlages, die auch einige Beispielseiten des Whisk(e)y Atlas Europe 2025 bietet:

Vom Traditionsbetrieb bis zur Brewstillery – mit dem Whisk(e)y Atlas durch Europa

Hamburg, 15. September 2025: Im September 2025 erscheint der „Whisk(e)y Atlas Europe 2025“. Dieser ist der aktualisierte und erweiterte Nachfolger vom „Whisk(e)y Atlas 2023“.

In den zurückliegenden zwei Jahren erhöhte sich die Anzahl der aktiven Whiskydestillerien um 340, von 1082 aktiven Whisky Destillerien (2023) auf 1422 (2025). Einige Whisky Destillerien wurden in diesen Zeitraum auch geschlossen. Whisk(e)y-Liebhaber finden so nicht nur Wissenswertes rund um ihr Lieblingsgetränk, sondern auch zahlreiche regionale und geschmackvolle Inspirationen für Reisen in die Welt des Whisk(e)ys.

Ob bei Traditionsliebhabern oder trendbewussten Genießern – Whisk(e)y ist ein echter Dauerbrenner. Längst wird er nicht mehr nur in den alteingesessenen Destillerien in Schottland und Irland produziert. In den vergangenen Jahren sind in ganz Europa neue Destillerien entstanden, die die Whisk(e)y-Landschaft vielfältiger und spannender machen. Die Vorlieben haben sich weg von industriell gefertigten Massenspirituosen hin zu hochwertigen Produkten mit echter Herkunft verschoben. Neben handwerklichen Ansprüchen wächst auch das Interesse an einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Produktion.

Gemäß dem Sprichwort „Bier ist ein unfertiger Whisky“ haben sich in der jüngeren Vergangenheit zudem zahlreiche „Brewstillerys“ entwickelt, eine Kombination aus Brauerei und Destillerie unter einem Dach, die neben den klassischen Destillerien ebenfalls im Whisk(e)y Atlas Europe 2025 verzeichnet sind.

Oftmals verbunden mit einem gastronomischen Angebot, sind sie beliebtes Ziel für Whisk(e)y-Freunde und machen die Verkostung vor Ort zu einem rundum Erlebnis.

Die Wurzeln des Whisk(e)ys: Schottland und Irland

Schottland und Irland sind nach wie vor die wichtigsten und, gemessen am Produktionsvolumen, die größten Whisk(e)y Produzenten in Europa. Beiden Ländern ist daher der Schwerpunkt im vorderen Teil des Atlas‘ gewidmet.

Schottland verfügt derzeit über die größte Anzahl von lagernden Whisk(e)y Fässern in der Welt (verschiedene Quellen schätzen zwischen 32 und 36 Millionen Fässer in den schottischen Warehouses). Alle Standorte der großen Mälzereien, Küfereien, zentralen Warehouses (Bond) und Abfüllanlagen in Schottland sind im Whisk(e)y Atlas verzeichnet. Für noch mehr Detailwissen zeigt der Atlas, welche schottischen Destillerien zum Teil noch selbst mälzen.

Regionalkarten und Distillery Finder

46 Regionalkarten, ein Stadtplan von Campbeltown (in der Vergangenheit mit über 30 lokalen Destillerien die Whisky-Hauptstadt der Welt), sechs Übersichtskarten und zwei Grafiken helfen bei der Orientierung und machen die Erfolgsgeschichte des Whisk(e)ys in ganz Europa visuell sichtbar.

Neben den aktiven Destillerien zeigt der Atlas rund 100 Whisk(e)y Destillerien, die geplant oder im Bau sind sowie circa 800 bereits geschlossene Betriebe.

Alle Einträge sind alphabetisch nach Land und Region geordnet.

Der „Distillery Finder“ am Ende des Buches ist in sieben Regionen unterteilt und hilft bei der Suche nach einer bestimmten Destillerie, einem Markennamen oder nach den Destillerien eines Konzerns. Zu jeder Destillerie sind Standort, Jahr der Eröffnung, Jahr der Schließung, Firmenname, Internetadresse sowie die Art des dort hergestellten Whisk(e)ys angegeben.

Whisk(e)y Atlas Europe 2025

Verlag: Alba-Collection Verlag Erscheinungstermin: 15. September 2025 Auflage: 1. Auflage (09/2025)

Sprache: Englisch

Seiten: 136

Format: Hardcover (30 x 21,5 cm)

ISBN: 978-3-944148-94-6

Preis: 49 €

Erhältlich im Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag (https://www.alba-collection.de/p/atlas-europa-2025)