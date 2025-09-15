Brown-Forman Deutschland startet Mitte des Monats eine Kampagne für den Premixed-Longdrink (PMLD) Gentleman Jack & Coca-Cola Signature Mixer. Diese läuft bis Ende Oktober 2025, die crossmediale Aktivierung nutzt einen Mix aus Pinterest, Meta mit Instagram & Facebook sowie YouTube, ergänzt durch eine Influencer-Aktivierung.

Neben Gentleman Jack & Coca-Cola Signature Mixer bietet das PMLD-Portfolio von Brown-Forman Deutschland im Super Premium Segment als weitere Variante Gentleman Jack Whiskey Sour. Beide PMLDs (10% Vol.) sind deutschlandweit im Lebensmitteleinzelhandel, in Tankstellen und Convenience Shops sowie im E-Commerce verfügbar.

Alle weiteren Einzelheiten finden Sie in der folgenden Aussendung von Brown-Forman Deutschland:

Brown-Forman Deutschland launcht Kampagne für Gentleman Jack & Coca-Cola Signature Mixer

Hamburg, 15.9.2025 – Mitte September startet Brown-Forman Deutschland für Gentleman Jack & Coca-Cola Signature Mixer eine reichweitenstarke Lifestyle-Kampagne. Die Kampagne stellt den Premixed-Longdrink (PMLD) im Super Premium Segment aufmerksamkeitsstark in den Fokus und läuft bis Ende Oktober 2025.

Hochwertiges Geschmackserlebnis zwei weltbekannter Marken

Der Newcomer im PMLD-Portfolio von Brown-Forman Deutschland spricht GenussliebhaberInnen an, die Wert auf Qualität und Stil legen. „Gentleman Jack & Coca-Cola Signature Mixer ist ein Super Premium Longdrink, der mit unserem Gentleman Jack Double Mellowed Tennessee Whiskey beginnt und perfekt durch den Coca-Cola Signature Mixer ergänzt wird. Das Ergebnis: ein vollmundiges, sanftes und gehobenes Geschmackserlebnis mit weichem Abgang“, so Tanja Steffen, Marketing Director Brown-Forman DACH & Netherlands. Coca-Cola Signature Mixer ist inspiriert vom Geschmack der weltweit beliebten Coca-Cola und enthält sorgfältig ausgewählte Aromen, die den Geschmack des Gentleman Jack Double Mellowed Tennessee Whiskeys perfekt ergänzen.

Starke Kampagne für maximale Sichtbarkeit – Kick-off in Deutschland

Die crossmediale Aktivierung nutzt einen Mix reichweitenstarker Media-Touchpoints wie Pinterest, Meta mit Instagram & Facebook sowie YouTube. Ergänzend sorgt eine Influencer-Aktivierung für zusätzliche Relevanz und Authentizität in den Communities und verstärkt die Reichweite der Kampagne. Ziel ist es, die einzigartige Verbindung von Gentleman Jack und Coca-Cola Signature Mixer im Super Premium-PMLD-Segment zu etablieren. „Die Kampagne setzt dort an, wo unsere KonsumentInnen Inspiration suchen. Der Launch findet – wie auch die Einführung des Super Premium PMLDs – weltweit erstmalig im deutschen Markt statt“, führt Tanja Steffen aus.

Verantwortungsvoller Genuss

Wie jede Spirituose fallen Premixed-Longdrinks (PMLDs) unter das gesetzlich vorgeschriebene Verkaufsverbot an Personen unter 18 Jahren. Brown-Forman Deutschland ist ein verantwortungsvoller Konsum der Produkte sehr wichtig. Neben dem Verweis auf “18+”, sichtbar auf jeder der JACK DANIEL’S und Gentleman Jack Dosen und der Verpackung, weisen in der Kommunikation sowie auf Anzeigen ein zusätzliches „Don’t Drink & Drive“-Symbol auf die Gefahr von Alkohol am Steuer hin.

ÜBER BROWN-FORMAN

Die Brown-Forman Corporation entwickelt seit mehr als 150 Jahren hochwertige Spirituosenmarken und hält sich verantwortungsvoll an das Gründungsversprechen „Nothing Better in the Market“. Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premiummarken aus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Woodford Reserve und Old Forester, die schottischen Single Malts The Glendronach, Benriach und Glenglassaugh, Slane Irish Whiskey, Botucal Rum, Gin Mare, Fords Gin, die Tequilas Herradura und el Jimador und der Likör Chambord. Mit MitarbeiterInnen auf der ganzen Welt teilt Brown-Forman seine Leidenschaft für Premiumgetränke in mehr als 170 Ländern. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein.

Weitere Informationen unter brown-forman.com, über LinkedIn, Instagram und X sowie unter RESPONSIBLEdrinking.eu