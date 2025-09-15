Stuart Gregor wird CEO bei Lark Distilling

Einen Wechsel auf der Position des CEO wird es zum 1. Januar 2026 bei der australischen Lark Distilling Co. geben. Satya Sharma, der am 1. Mai 2023 als CEO zu Lark kam (wir berichteten), verlässt das Unternehmen und wechselt zu einem großen globalen Unternehmen der Spirituosenbranche, um dort eine Führungsposition zu übernehmen. Neuer CEO wird dann Stuart Gregor, der 2013 zusammen mit Cameron Mackenzie und Matt Jones die australische Gin-Marke Four Pillars gründete. Gregor bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in die neue Position ein, und arbeitet bereits seit 2024 als nicht geschäftsführender Direktor bei Lark.

Im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2025 verzeichnete Lark Distilling Co. einen Umsatzanstieg von 12 % (wir berichteten). Der geplante Markenrelaunch und Überarbeitung der Produktlinie soll im ersten Quartal (Juli-September) des folgenden Geschäftsjahres in den Exportmärkten umgesetzt werden. Die Einführung im Inland erfolgt dann im ersten Halbjahr 2026.