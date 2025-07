Australische Lark Distillery mit +12% Umsatz im abgelaufenen Finanzjahr

Die in Tasmanien beheimatete Lark Distillery lässt mit einem deutlichen Umsatzplus im mit Ende Juni abgeschlossenen Finanzjahr aufhorchen: Dank eines guten Geschäfts im Duty Free und im Onlinehandel hat man die Einnahmen um 12% steigern können – und das trotz eines gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfelds. Insgesamt hat man Whisky und Gin im Wert von 10,1 Millionen Dollar, umgerechnet 8,76 Millionen Euro, verkauft.

Besonders im letzten Quartal, also April bis Juni, hat der Produzent deutliche Zuwächse beim Verkauf an Endkonsumenten beobachten können. Sie machten im angegebenen Zeitraum 260.000 Dollar aus. Der Global Travel Retail legte vor allem in australischen Flughäfen zu und hatte zuletzt einen Wert von 195.000 Dollar.

Bei den Exporten gab es allerdings ein Minus, vor allem weil zuvor sehr viel Ware nach Malaysia und die Philippinen verschifft wurde.

In der Zeit bis September will man seitens der Brennerei auch einen Markenrelaunch präsentieren, der auch eine Überarbeitung der Produktlinie enthält. Den neuen Look will man während eines Briefings an Investoren im August zum ersten Mal vorstellen.