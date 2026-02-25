Australische Lark Distillery mit 10% Umsatzplus im letzten Halbjahr 2025

Es gibt nicht nur negative Schlagzeilen aus der Whiskybranche, sondern auch durchaus erfreuliche Zahlen zu berichten. So zum Beispiel von der australischen Lark Distillery, die wir bei Whiskyexperts seit mehr als einem Jahrzehnt mit Berichten begleiten (so zum Beispiel über die neue Single Malt Serie, die man im Januar dieses Jahres vorstellte).

Grund für diesen Artikel sind gute Wachstumszahlen, die Lark für die letzten sechs Monate des Jahres 2025 vorstellte (es entspricht der ersten Hälfte ihres Finanzjahres 2026): Die Umsatz stieg in diesem Zeitraum um 10%, man verkaufte Whisky im Wert von umgerechnet 5,23 Millionen Euro. Dabei war das Plus im Global Travel Retail mit 17% ebenso ausgeprägt wie im direkten e-commerce. Der direkte Export (vor allem in den asiatischen Raum) stieg dabei um 800.000 australische Dollar auf 1,5 Millionen.

Nicht so gut lief es in Australien selbst mit einem Minus von 24%. Verantwortlich für diesen Rückgang waren neben dem bisherigen Direktvertriebsmodell auch Verschiebungen bei den Lieferterminen sowie einmalige Effekte im Zuge der Umstrukturierung, wie Lark schreibt.

Die Brennerei beendete 2025 mit 11 Millionen Cahs-Reserve und komplett schuldenfrei.