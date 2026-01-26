Lark Distillery stellt ihre neue Single Malt Serie vor

Die australische Lark Distilling Co. Ltd. stellt ihr neues, wie es heißt, Luxusportfolio vor. Die Abfüllungen erscheinen in neu gestalteten Flaschen, das neue Quartett sind die Bottlings Fire Trail, Devil’s Storm, Ruby Abyss und Cinder Forest.

Lark No. 151 Fire Trail

Fire Trail ist nicht getorft und mit 41,5 % Vol. abgefüllt, und reifte in Australian PX (Pedro Ximenes), Apera (Sherry) und Muscadelle Fässern. Anschließend erhielt der Malt ein Finish in ex Bourbon und American Oak wine casks.

Tasting Notes

Nose: Baked pears infused with caramel, vibrant citrus, and a delicate wisp of cedarwood.

Palate: Chocolate ganache over stewed mulberries, layered with vanilla custard and apricot compote.

Finish: Dark cocoa-kissed hazelnuts meet velvety coconut cream, while sultanas mingle with bush honey.

Lark No. 183 Devil’s Storm

Der Single Malt mit tasmanischem Torfrauch reifte in Seppeltsfield Tawny Port-Fässern – einige davon über 100 Jahre alt – sowie in australischen PX-, Apera Sherry- und Muscadelle-Fässern. Auch diese Abfüllung reifte anschließend in ex Bourbon und American Oak wine casks, und kommt mit 42 % Vol. in die Flaschen.

Tasting Notes

Nose: Stewed plums steeped in wildflower honey, scorched orange,and roasted pecans dusted with cacao.

Palate: Dark chocolate over blackberries, balanced by caramel fondant and charred peaches touched with peat smoke.

Finish: Old oak deepens into burnt maple syrup, with sticky toffee pudding and toasted sesame brittle leaving a lasting warmth.

Lark No. 285 Ruby’s Abyss

Ruby’s Abyss ist getorft, mit 43,8 % Vol. abgefüllt, und ist als erste Abfüllung der Super Luxury-Reihe von Lark beschrieben. Der Whisky reifte zu 100 % in Seppeltsfield-Fässern, die zuvor mit Tawny Port (teilweise über 100 Jahre alt) befüllt waren, sowie in Australian PX casks, Apera Sherry casks und Muscadelle casks.

Tasting Notes

Nose: Steeped pears in aged dessert wine, amber raisins, caramelised Demerara sugar, and a whisper of salted macadamia.

Palate: Lush plum preserve folded through chocolate sauce, with buttery croissant layers and a drift of earthy peat.

Finish: Deep fortified oak warmth lingers through spiced golden treacle, as candied quince and umami leave a velvety depth.

Lark No. 168 Cinder Forest

Cinder Forest ist exklusiv im globalen Reiseeinzelhandel erhältlich, dieser Whisky reifte in first fill Seppeltsfield Tawny Port casks, sowie in Australian PX, Apera Sherry und Muscadelle casks. Abschließend genoss der Whisky ein Finish in in ex Bourbon und American Oak wine casks.

Tasting Notes

Nose: Poached nectarines glazed in acacia honey, toasted almonds, and a hint of sugared lemon crepes.

Palate: Berry reduction swirled into chocolate, with brûléed vanilla custard and butter-soaked shortbread.

Finish: Espresso-laced nougat in clotted cream, along with lingering spiced date jam.

Die ersten drei Abfüllungen werden den Auftakt zur weltweiten Markteinführung des Portfolios bilden, während die vierte Abfüllung, Cinder Forest, exklusiv über Global Travel Retail an wichtigen internationalen Flughäfen erhältlich sein wird.