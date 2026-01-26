Viel Spaß hatte Simple Sample mit ihrer Community bei ihrem „Neujahres Blindtasting 2026“ (wir stellten Ihnen diese Veranstaltung Anfang Dezember vor). Dieser war so groß, das einerseits der Wunsch entstand, in diesem Jahr mehr Blindtastings zu veranstalten. Und zusätzlich soll die eigene Community noch mehr eingebunden sein mehr.

Am 25. Februar findet deshalb bereits das nächste Simple Sample Blindtasting statt. Welche Neuerung es beim Blindtasting #2026-2 gibt, sowie wie und ab wann Sie Ihr Blindtasting Set erhalten können, dies alles erfahren Sie in der folgenden Aussendung von Simpel Sample:

Neues Blindtasting #2026-2 am 25.02.2026 von und mit Simple Sample

Liebe Whisky-Freunde,

wenn du schon länger bei uns dabei bist, kennst du das Gefühl:

Glas steht bereit, Kopf an, Ego aus – und dann rätseln wir uns gemeinsam durch 6 Drams, bis die Synapsen „Sherry?!“, „Coastal?!“, „Alter?!“ schreien.

Das nächste Blindtasting Live-Tasting ist da: #2026-2 – am 25.02.2026

Dieses Mal inkl. 3 Kundenwünsche (ja: eure Handschrift ist drin!).

Kleiner Hintergrund:

Die Idee ist spontan beim letzten „Neujahres Blindtasting 2026“ entstanden – und das Tasting hat uns allen so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben:

Wir wollen 2026 wieder mehr Blindtastings machen.

Und jetzt kommt der beste Part:

Jeder Käufer kann uns seinen Wunsch-Whisky per E-Mail schicken.

Wir drucken alle Wünsche aus, packen sie in den Lostopf und lassen Clarissa zufällig ziehen. Das Ganze wird gefilmt und während des Tastings eingespielt – du siehst also live, welche Wünsche es ins Line-up geschafft haben.

Also bitte: Schickt uns euren Wunschwhisky!

Antwortet einfach auf diese Mail (oder schreibt an info@simple-sample.de) und nennt uns euren Kandidaten.

Was du bekommst

6×2cl Probiergrößen (Blind)

Auslieferung ab 04.02.2026, damit du rechtzeitig alles zu Hause hast

Preis: 39,90 €

Wenn du dabei bist: nimm’s dir direkt mit – die Blindtasting-Sets sind erfahrungsgemäß schnell weg.

Slàinte

Steffen, Olli & dein Simple-Sample Team

Nicht vergessen – Unbedingt vormerken!

AUSLIEFERUNG ab 04.02.2026

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf diese Tastings und auf einen schönen Abend mit euch.