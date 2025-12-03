Blindtastings sind – vor allem, wenn man sie gemeinsam macht, ob vor Ort oder online – eine spannende und unterhaltsame Angelegenheit. Am Mittwoch, den 21. Januar 2026 um 209 Uhr bietet Simple Sample mit dem Neujahres-Blindtasting die nächste Gelegenheit dazu.

Mehr über die Veranstaltung auf Youtube und Facebook sowie einen Link zum Sampleset finden Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neujahres Blindtasting 2026 – 6x2cl Set – 21.01.2026 von und mit Simple Sample

Liebe Whisky-Freunde,

wir bereiten uns schon auf das neue Jahr 2026 vor – und zwar mit einem besonderen Highlight!

Unser Neujahres-Blindtasting 2026!!

Das ist ab sofort verfügbar und lädt euch dazu ein, das Jahr mit aufregenden Aromen, neuen Entdeckungen und einem Hauch von Abenteuer zu beginnen.

Für nur 39,90 € erwartet euch ein exklusives Tasting-Set mit 6 handverlesenen Whiskys – echte Perlen, die wir sorgfältig ausgesucht haben, um euch ein außergewöhnliches Genusserlebnis zu bieten. Jeder Whisky kommt in einer 2 cl-Probe, sodass ihr insgesamt 6×2 cl puren Whiskygenuss erhaltet.

Ob ihr eure Sinne schärfen, euren Whisky-Horizont erweitern oder einfach einen gemütlichen Abend mit der Community verbringen wollt – dieses Blindtasting ist der perfekte Start in ein genussreiches Jahr 2026.

Hebt mit uns das Glas auf neue Entdeckungen, wunderbare Genussmomente und ein Jahr voller spannender Whisky-Erlebnisse!

Preislich liegen wir beim 6x2cl Set bei = 39,90 € (1l = 332,50 €)

https://www.simple-sample.de/?post_type=product&p=328102&preview=true

Slàinte!