LowlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei Daftmill

Laut Serge ist es sehr schwer, die Whiskys aus Daftmill nicht zu mögen - es gelingt ihm auch diesmal nicht...

Für die Verkostung heute hat sich Serge Valentin zwei Abfüllungen von Daftmill ausgesucht, die beide im Sommer dieses bald zu Ende gehenden Jahres erschienen sind. Eine ist die Summer Batch Release, abgefüllt mit 46% vol. Alkoholstärke, die andere ein Einzelfass für La Maison Du Whisky in Fassstärke. Sie können in der Verkostung idente Punktewertungen erlangen:

AbfüllungPunkte

Daftmill 2012/2025 ‘Summer Batch Release’ (46%, OB, first fill bourbon, 5,250 bottles)88
Daftmill 2011/2025 (58.9%, OB, LMDW Itinéraires, oloroso sherry cask, cask #101/2011, 300 bottles)88
Die Destillerie Daftmill. © Petra Milde

