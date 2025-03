Neu bei Kirsch Import: Elsburn Heartgow Easter Eggs, Isle of Raasay Dùn Cana – Second Edition, Single Grain der Signatory 100 Proof Edition und Daftmill 2009/2024 – 15 y.o.

Nicht nur den zweiten Akt der The Macbeth Collection, den wir Ihnen bereits heute Vormittag vorstellten, findet sich an diesem Dienstag in den Neuheiten des Importeurs und Distributors Kirsch Import. Hinzu kommen, exclusively bottled for Kirsch Import, die Heartgow Easter Eggs der Hercynian Distilling Co., Isle of Raasay Dùn Cana – Second Edition, zwei Cameronbridge Single Grain Whiskys in der Signatory 100 Proof Edition sowie Daftmill 2009/2024 – 15 y.o. Fife Strength.

Hier alle Details:

Ostergeschenk für Kirsch-Kunden:

Der exklusive Elsburn Heartgow Easter Eggs

So wird Ostern auch für Whisky-Fans zum Fest: Der Heartgow Easter Eggs ist eine saisonale Sonderedition der Hercynian Distilling Co. – und zwar exklusiv für die Kunden von Kirsch Import.



Heartgow ist das Dach der Hammerschmiede für die einzigartigen, alles andere als planbaren Single Malts, die immer dann entstehen, wenn zwischen den Chargen bzw. Destillaten gewechselt wird. So ergeben sich völlig neue Geschmacksbilder, die weder von den Harzer Marken The Alrik noch Emperor‘s Way oder Willowburn eingefangen werden. Die Basis für diese raren Hercynian Malts: eine Mashbill aus Rauchmalz – über Torf wie auch Holz geräuchert – und nicht-rauchigem Malz.

Der Heartgow Easter Eggs wurde aus regionaler Gerste gebrannt und reifte ausschließlich in First-Fill-Fässern, vorbelegt mit Pedro Ximénez Sherry, Portwein sowie Bourbon. Wer eine der 300 Flaschen im Osternest findet, kann sich auf ein vollmundiges Erlebnis freuen, das jedem Schokohasen die Show stiehlt. Noten von Karamell, Aprikose, Rosinen und Keksen werden dabei aufgefangen von Eichenwürze, roten Beeren, Panna Cotta und zartem Holz- wie Torfrauch.

Heartgow Easter Eggs

Hercynian Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

Abgef.: 2025

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Casks, First Fill Port Casks, First Fill Bourbon Small Casks

300 Flaschen

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neue Geschmackshöhen erklimmen…

…mit dem Isle of Raasay Dùn Cana

Die kleine Isle of Raasay ist der Dreh- und Angelpunkt für den nach ihr benannten Single Malt. Sie liefert natürliche Zutaten, eine ganze Inselgemeinde, die bei der Herstellung Hand anlegt, und ein atemberaubendes Panorama. Dieses diente als Inspirationsquelle – sowohl für die maßgefertigte Flasche der Hebriden-Whisky als auch für das limitierte Sherry Quarter Cask Release, den Isle of Raasay Dùn Cana.



Die jährlich neu aufgelegte Reihe ist eine Hommage an ihre Hebriden-Heimat, die durch den ikonischen Gipfel des Dùn Caan (gälisch „Dùn Cana“) gekrönt wird, den höchsten Hügel der Isle of Raasay. Typisch für die Brennerei, verbindet auch die Second Edition getorften mit ungetorftem Whisky. Nach initialer Reifung in Rye Casks vermählt, wurde dieser intensiv in kleinen Quarter Casks (125 Liter) veredelt, die zuvor Pedro Ximénez und Oloroso Sherry der Bodega Miguel Martin enthielten.

Das Ergebnis ist nicht nur älter, sondern hat im Vergleich zur First Edition noch an Tiefe und Komplexität gewonnen. Bei 52% vol. verströmt der Dùn Cana pfeffrige Würze, getrocknete Sultaninen, geröstete Nüsse und einen Hauch von Vanille, bevor er mit salziger Schokolade und einem Hauch von aromatischem Holzrauch ausklingt.



Fragt man das Wirtschaftsmagazin Forbes: der beste Single Malt Scotch Whisky 2024.

Isle of Raasay Dùn Cana – Second Edition

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Sherry Quarter Cask Release

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill American Oak Rye Casks, Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Quarter Casks (Finish)

15.000 Flaschen (insgesamt)

52% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

„Grainsüberschreitung“:

Cameronbridge Single Grain erweitert Signatory 100 Proof Edition

Unabhängig abgefüllte Qualitätswhiskys von angemessenem Alter, die hohe Volumenprozente mit einem niedrigen Preis verbinden? Das ist die Signatory Vintage 100 Proof Edition in Kurzform. Jetzt ergänzen Single Grain Whiskys die Reihe der Preis-Leistungs-Kracher – und öffnen diese so insbesondere für Einsteiger.

Cameronbridge zählt zu den größten Brennereien Schottlands. Die Grain Distillery aus den Lowlands ist ein Aushängeschild für schottischen Grain Whisky. Ihre milden und lieblichen Abfüllungen mit samtigen Noten von Karamell, Vanille und Getreide eignen sich bestens für alle, die die Kategorie kennenlernen möchten oder nach einem entspannten Genusserlebnis suchen.



Durch Reifung in First Fill Bourbon Barrels unterstreicht Signatory Vintage den cremigen Charakter des in Coffey Stills gebrannten Whiskys. Das Ergebnis: der Cameronbridge 2012/2025, die #1 der neuen 100 Proof Edition. 16 Jahre in Oloroso Sherry Butts verleihen dem Cameronbridge 2009/2025 dagegen zusätzliche Schichten von Schokoladenkuchen und Rosinen.

Cameronbridge 2012/2025

Signatory Vintage Lowland Single Grain Scotch Whisky

100 Proof Edition #1

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Cameronbridge 2009/2025

Signatory Vintage Lowland Single Grain Scotch Whisky

100 Proof Edition #3

16 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Daftmills Ältester:

15 y.o. Single Farm Estate Whisky

Anders als beim Löwenanteil schottischer Brennereien, dreht sich auf der Daftmill Farm primär alles um Kühe, Kartoffeln, Karotten und den Anbau von Braugerste. Als eine der wenigen familiengeführten Farmbrennereien verarbeitet Daftmill die eigene Gerste seit 2005 auch zu Single Malt. Aber: stets in kleinen Mengen von zum Teil nicht mehr als 100 Fässern im Jahr sowie ausschließlich in der Nebensaison, wenn der Landwirtschaftsbetrieb es zulässt.

2022 füllte die Eigentümerfamilie Cuthbert ihren bislang ältesten sowie ersten Single Malt mit Age Statement ab – und sorgt nun mit dem Daftmill 15 y.o. für Nachschub. Die Optic-Gerste für den Lowland Whisky stammt von den südlichen Feldern der Farm. In den beiden Kupferbrennblasen destilliert, wurden schließlich 20 First Fill Bourbon Barrels und ein mit Pedro Ximénez vorbelegtes Sherryfass zu Daftmills neuem Ältesten kombiniert. Abgefüllt wurde er in Fife Strength, einer für die Region traditionellen Stärke von 56,3% vol.

Daftmill 15 y.o.

Lowland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest.: 06-08/2009

Abgef.: 12/2024

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Pedro Ximénez Sherry Cask

56,3% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert