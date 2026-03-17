Neu bei Kirsch Import: Mehr Signatory 100 Proof, Five Star Blended Scotch, CRN57° sowie ElsBurn The Journey und WillowBurn Ember

Wie gewohnt und bewährt können wir Ihnen auch am heutigen Diesntag die Whisky-Neuheiten von Kirsch Import vorstellen, die den deutschen Markt erreichen werden. Aus Schottland kommen, neben drei weitere Batches der beliebten 100 Proof Edition von Signatory Vintage, der Blended Scotch Five Star von Duncan Taylor im handlichen 1,75-Liter-Format sowie die Blended Malt Scotch Whiskys der Reihe CRN57° der The Cairn Distillery. Ergänzt werden die Neuheiten durch zwei Bottlings aus dem Harz, die Hercynian Distilling Co. veröffentlicht ihre Neuauflagen der ElsBurn The Journey und WillowBurn Ember.

Hier alle Details:

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Zum Bestpreis auf die Orkney Islands:

Signatory 100 Proof mit frischem Zuwachs

Cask-Strength-Style Whisky zu einem Preis, der sonst eher für 46%ige Abfüllungen üblich ist? Die 100 Proof Edition von Signatory Vintage macht’s möglich.



Der Caol Ila 2012/2026 reifte in Oloroso-Sherryfässern und Refill Hogsheads und verbindet so den typischen maritimen Rauch mit dunkler Frucht und Würze. Mit 57,1% vol., 13 Jahren Reifung und ohne Färbung oder Kühlfiltration bietet der Islay-Malt viel Charakter zum kleinen Preis.



14 Jahre alter Island Malt mit charakteristischem Honig-Malz-Charakter und Heidekrautrauch: Zum Bestpreis ermöglicht der Orkney 2011/2026 (HP) eine intensive und komplexe Reise auf den gleichnamigen schottischen Archipel. Dafür wurde er in First Fill Oloroso Sherry Butts veredelt.



Der Mortlach 2014/2026 vertritt eine echte Kult-Destillerie aus der Speyside. Mit dem unabhängig abgefüllten „Beast of Dufftown“ wird fündig, wer würzig-intensiven Single Malt mit Sherrytiefe sucht – und für authentischen Whiskygenuss nicht zu viel zahlen möchte.

Caol Ila 2012/2026

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #70

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First & Refill Oloroso Sherry Butts, Refill Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Orkney 2011/2026 (HP)

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #71

14 Jahre

Herkunft: Schottland, Island

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts (Finish)

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mortlach 2014/2026

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #73

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill & Refill Sherry Butts, Refill Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Das Maß ist nicht voll genug!

Ein Humpen Duncan-Taylor-Güte

Hier fehlt eigentlich nur noch der Bügelverschluss zur Vollendung: Mit dem Five Star Blended Scotch bringt der Traditionsabfüller Duncan Taylor einen herrlich leichten Dram mit tropischen Frucht- und weichen Honignoten in die Flasche. Und in was für eine!



Im handlichen 1,75-Liter-Format ist die Henkelflasche stets bereit für all jene Momente, in denen mal wieder der kleine Durst kommt. Das gefällt nicht nur denen, die gerade ihre Scotch-Reise starten.

Five Star Blended Scotch – 1,75 l Henkelflasche

Duncan Taylor

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

40% vol.

1,75 Liter

Zukunft kosten:

Vorgeschmack auf The Cairn

Jede Reise muss irgendwo starten. Die der schottischen The Cairn Distillery beginnt bei 57 Grad nördlich des Äquators, im Cairngorms-Nationalpark.

Mit den Blended Malt Scotch Whiskys der Reihe CRN57° liefert die 2022 von Gordon & MacPhail eröffnete Brennerei einen Vorgeschmack auf ihre Single Malts. Die Basis? Der beeindruckende Bestand des unabhängigen Abfüllers.

Mit Noten von Limette, Blaubeere und Haselnuss leitet der CRN57 Vision die Serie ein, gefolgt von Age-Statement-Blends zwischen 12 und 40 Jahren (Premiumversionen sind bis zu 70 Jahre alt).



Der CRN57 12 y.o. ist ein vielseitiger Whisky mit duftenden Noten von Zimt, Himbeere und Schokoladenorange, dagegen trifft im CRN57 18 y.o. Banane auf Erdbeer-Smoothie.



Ein Vierteljahrhundert verleiht dem CRN57 25 y.o. ein üppiges Profil aus Rumrosinen, Pistazien, Apfel und Milchschokolade, während der CRN57 30 y.o. mit Toffee, kandierten Schalen, Trockenfrüchten und einem Hauch von Lakritz in die Tiefe geht.



In vier Dekaden der Reifung statteten Eichenfässer den CRN57 40 y.o. mit vollmundigen Noten von Haselnuss, Kaffee und Sherry aus.

CRN57 Vision

Blended Malt Scotch Whisky Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt CRN57 12 y.o.

Blended Malt Scotch Whisky 12 Jahre

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

CRN57 18 y.o.

Blended Malt Scotch Whisky 18 Jahre

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt CRN57 25 y.o.

Blended Malt Scotch Whisky 25 Jahre

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

CRN57 30 y.o.

Blended Malt Scotch Whisky 30 Jahre

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt CRN57 40 y.o.

Blended Malt Scotch Whisky 40 Jahre

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Kraftvolle Klassiker in Neuauflage:

ElsBurn The Journey & WillowBurn Ember

Die Harzer Whiskyschmiede setzen die Reise ihrer Kernabfüllung fort: Mit The Journey 6 y.o. steht nun Batch 2 des Standards mit Age Statement in den Startlöchern.

Für die neue Etappe reifte der aus Gersten- und Woodsmoked-Malz gebrannte Whisky in First Fill Sherry, Port, Marsala sowie Málaga Casks und wurde mit idealer Trinkstärke von 46% vol. abgefüllt. Der Effekt: Hochgenuss aus dem höchsten Gebirge Norddeutschlands – üppig-fruchtig und würzig, mit Kaffee, Rosinen und Vanille.



In der WillowBurn Range werden Freunde von würzigen Röstaromen fündig. Batch 4 des WillowBurn Ember besteht zur Hälfte aus über Holz geräuchertem Gerstenmalz. In 84% Sherry Hogsheads und 16% Bourbon Barrels gereift, entstand ein eleganter, zugleich kräftiger Türöffner zur Reihe.



Dabei treffen Malz, Schokolade, geröstete Kaffeebohnen und Mandarine auf Rosinen, karamellisierte Mandeln, Apfel und Aprikose.

ElsBurn The Journey 6 y.o. – Batch 2

The Original Hercynian Single Malt Whisky

6 Jahre

Abgef.: 2026

Herkunft: Deutschland, Harz

Fasstyp: First Fill Sherry, Port, Marsala & Málaga Wine Casks

2.464 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

WillowBurn Ember – Batch 4

The Classic Hercynian Single Malt Whisky

Abgef.: 2025

Herkunft: Deutschland, Harz

Fasstyp: Sherry Hogsheads (84%), Bourbon Barrels (16%)

1.824 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert