Das Vienna Whisky Festival wird auch 2026 in den stilvollen Räumlichkeiten der Ottakringer Brauerei im 16. Wiener Gemeindebezirk stattfinden. Wie üblich und gewohnt wird Wien am 17. und 18. April 2026 mit zahlreichen Whiskymarken aus den verschiedensten Whiskyregionen zum internationalen Treffpunkt für Whisky-Begeisterte. Auch in diesem Jahr gibt es dafür auch Gruppentickets (5+1 gratis) – der Vorverkauf dieser Gruppentickets als auch der Einzeltickets hat jetzt begonnen.

Hier mehr Info zur Messe in Wien:

Wien im Whisky-Fieber

Das Vienna Whisky Festival kehrt in die Ottakringer Brauerei zurück

Am 17. und 18. April 2026 verwandelt sich die Ottakringer Brauerei erneut in einen internationalen Treffpunkt für Whisky-Begeisterte. Zwei Tage lang steht in Wien alles im Zeichen der edlen Spirituose, die ihren Ursprung vermutlich in mittelalterlichen Klöstern hat und deren Name aus dem Gälischen übersetzt „Wasser des Lebens“ bedeutet. Besucher*innen erwartet eine beeindruckende Auswahl an Whiskys aus aller Welt.

„Das anhaltend große Interesse am Vienna Whisky Festival zeigt, wie lebendig und vielfältig die Whisky-Szene ist“, erklärt Nicolas Hold, Initiator und Geschäftsführer von HSG Events. „Unser Festival bietet eine ideale Plattform, um neue Trends zu entdecken, besondere Abfüllungen zu verkosten und mit Produzent*innen sowie anderen Genießer*innen ins Gespräch zu kommen – egal, ob man bereits Kenner*in ist oder gerade erst in die Whisky-Welt eintaucht.“

Whisky blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück, geprägt vor allem von Irland und Schottland, die beide Anspruch auf seine Herkunft erheben. Beim Vienna Whisky Festival wird diese Tradition ebenso gefeiert wie die internationale Weiterentwicklung der Spirituose. Neben bekannten Marken werden auch innovative Newcomer und außergewöhnliche Abfüllungen aus unterschiedlichsten Ländern präsentiert. Dabei geht es nicht nur um den Genuss, sondern auch um Hintergrundwissen rund um Herstellung, Reifung und Charakter der einzelnen Whiskys.

Die ganze Vielfalt des Whiskys erleben

Von sanft und malzig über fruchtig bis hin zu intensiv rauchig und torfig, Whisky zeigt sich in unzähligen Facetten. In der besonderen Atmosphäre der historischen Ottakringer Brauerei können Besucher*innen diese Vielfalt hautnah erleben. Die Auswahl spannt den Bogen von beliebten Klassikern bis zu außergewöhnlichen Raritäten und bietet für jeden Geschmack das Passende. Zahlreiche nationale und internationale Aussteller*innen präsentieren ihre Highlights, ergänzt durch kulinarische Angebote, Musik und ein stimmungsvolles Ambiente. Vertiefende Tastings und Masterclasses mit erfahrenen Expert*innen bieten zusätzlich die Möglichkeit, das eigene Wissen zu erweitern und neue Geschmackswelten zu entdecken.

Tickets jetzt erhältlich

Der Ticketvorverkauf für das Vienna Whisky Festival 2026 ist bereits gestartet. Karten sind online unter www.spiritsfestivals.at erhältlich. Neben Einzeltickets stehen auch attraktive Gruppentickets zur Verfügung (5+1 gratis).

