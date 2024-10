Nachdem an diesem Wochenende in Leobersdorf die Whiskymesse Austria stattfindet (mehr dazu in unserem Eventkalender), geht es am 18., und 19. Oktober direkt in Wien weiter – mit dem Vienna Whisky Festival, das in diesem Herbst im Wiener Museumsquartier stattfindet, nachdem es zuvor in der Brauerei Ottakring beheimatet war.

Was Sie bei dieser Messe erwartet, das können Sie untenstehend nachlesen:

Das Vienna Whisky Festival kommt wieder nach Wien

Genuss und Expertise beim Vienna Whisky Festival im MuseumsQuartier

Am 18. und 19. Oktober öffnet das MuseumsQuartier Wien erneut seine Tore für das Vienna Whisky Festival. Diese renommierte Whisky-Messe bietet allen Liebhaber*innen und Interessierten der beliebten Spirituose die Möglichkeit, hunderte Whisky-Sorten aus verschiedenen Ländern zu entdecken und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Beim Vienna Whisky Festival gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken – von traditionellen schottischen Single Malts über irischen Whiskey bis hin zu exklusiven Whiskys aus Japan oder den USA. Auch Vertreter des österreichischen Whiskys und viele weitere Länder werden zu finden sein und besondere Raritäten und limitierte Abfüllungen. Internationale und nationale Expert*innen bieten an den Ständen sowie in spannenden Masterclasses wertvolle Einblicke in die faszinierende Welt des Whiskys.

In den rund einstündigen, geführten Verkostungen – auch Masterclasses genannt – können Besucher*innen tiefer in die Feinheiten des Whiskys eintauchen und sich mit den Vortragenden über aktuelle Trends austauschen, Hintergrundwissen bekommen und exklusive Whiskys verkosten. Auch ein spezielles Luxury Tasting von Maccallan wird beispielsweise angeboten mit Kostenproben von Flaschen mit einem Wert von mehreren Tausend Euros. Neben einzigartigen Verkostungen und dem stimmungsvollen Ambiente gibt es in den gemütlichen Lounge-Bereichen ausreichend Gelegenheit für Gespräche und Entspannung, außerdem wird auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Doch nicht nur Whisky-Genuss steht an diesem Wochenende im Fokus: Das Team des Festival-Partners “Das Autohaus Keusch” begrüßt alle Besucher*innen beim Lexus-Stand, um zu zeigen wie viel Fahrspaß und „Experience Amazing“ in den exklusiven Hybrid-Modellen von Lexus steckt. Unter dem Motto „Don’t drink & drive“ werden die Festivalgäste zu einer kostenlosen Probefahrt im Autohaus Keusch eingeladen. Ein besonderes Highlight ist das Gewinnspiel, das unter allen Besucher*innen, verlost wird. Lexus verlost ein Wochenende mit einem Lexus inklusive eines Lexus Dinners für 2 Personen bei Spitzenkoch Sören Herzig.

Tickets für das Vienna Whisky Festival 2024 sind online unter www.spiritsfestivals.at erhältlich.