Serge verkostet: Vierzehn Grains

30 Jahre Minimum brauchen Grains, bevorzugt in exzellenten Fässern, und hier wieder bevorzugt Sherry Casks, bevor sie so richtig gut sind, meint Serge Valentin – mit dem Nachsatz, dass er sich gerne von etwas Anderem überzeugen lässt. Bei den 14 Abfüllungen, die er heute verkostet, sollten ja genügend Möglichkeiten gegeben sein, dieses strikte Urteil doch etwas aufzuweichen (kleiner Hinweis: es gelingt im Maßen). Mit dabei sind North of Scotland, North British, Invergordon, Port Dundas, Girvan, Cameronbridge.

Generell, egal wie alt die Grains heute sind: 90 Punkte erreicht keiner von ihnen – ein alter Grain aus dem Jahr 1981 bildet mit nur 59 Punkten das untere Ende der Bandbreite.

Insgesamt sind die Verkostungsnotizen, die laut Serge im Laufe zweier Tage erstellt wurden, wieder amüsant und aufschlußreich (das beginnt schon bei der Überschrift) – letzteres gilt hoffentlich auch für unsere Übersichtstabelle (das Amüsante wollen wir ihr dann doch nicht zusprechen):

Abfüllung Punkte

North of Scotland 1964/1981 (100° proof UK, George Strachan, cask #37526, 5cl) 59 North British 34 yo 1989/2024 (43.7%, Liquid Treasures, bourbon barrel, 15th anniversary) 82 Invergordon 27 yo 1997/2024 (52.2%, Dràm Mor, refill bourbon barrel, cask #300709, 218 bottles) 80 Port Dundas 23 yo 2000/2024 (62.2%, Frank McHardy, Signature Reserve, 270 bottles) 82 Girvan 26 yo 1997/2024 (46.5%, Frank McHardy, Signature Reserve, 230 bottles) 81 Cameronbridge 31 yo 1992/2024 (51.5%, Frank McHardy, Signature Reserve, 234 bottles) 82 Invergordon 50 yo 1972/2023 ‘Clan McBean’ (42.9%, The Whisky Barrel, cask #TWB1034, 128 bottles) 85 North British 30 yo 1993/2024 (52%, The Taste of Whisky, refill sherry butt, cask #52169, 187 bottles) 78 Cambus 34 yo 1989/2023 (58.9%, Alambic Classique, Rare & Old Selection, sherry cask, cask #23082, 169 bottles) 81 North British 31 yo 1991/2023 (45%, Whisky Age, 1st fill barrel, 189 bottles) 82 Invergordon 36 yo 1988/2024 (48.7%, Cask 88 and Tiffany’s New York Bar Hong Kong, PX finish, 240 bottles) 86 Invergordon 37 yo 1986/2023 (46%, Whisky Dudes, refill butt + 1st fill PX quarter, cask #23654A, 203 bottles) 86 Girvan 27 yo 1996/2023 (55.1%, The Whisky Blues, hogshead, cask #37956, 301 bottles) 84 Girvan 26 yo 1997/2024 (57.6%, Whisky Dudes, hogshead + 1st fill amontillado, 194 bottles) 86