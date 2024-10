„A Lowland Bonfire Dram“: The Caskhound bringt Peatwave #5 – diesmal aus der Brennerei Annandale

Die fünfte Abfüllung aus der Serie Peatwave von The Caskhound führt Genießer diesmal in die Lowlands – wo rauchige Abfüllungen ja nicht die Regel sind. In der altehrwürdigen und wiederbelebten Destillerie Annandale ist Tilo Schnabel aber fündig geworden, dort hat er einen Whisky gefunden und abgefüllt, der einen Mix aus Sherryaromen und Lagerfeuerrauch bietet. Er ist ab sofort erhältlich – Bezugsquellen finden Sie in der Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„A Lowland Bonfire Dram“:

Mit seinem gelungenen Mix aus Sherryaromen und kräftigem Rauch sorgt ein ANNANDALE der PEATWAVE-Reihe für einen heißen Herbst!

Das neueste PEATWAVE-Bottling ist ein flüssiges Freudenfeuer für Peatheads und Farbtrinker gleichermaßen! Der junge Wilde aus den Lowlands hatte es Tilo Schnabel sofort angetan, und der THE CASKHOUND-Macher kann seine Begeisterung kaum verhehlen: „Unser ANNANDALE ist zwar verdammt jung, aber schon ein ordentliches Brett: ‚Dunkle Suppe‘ meets ‚Rauchmelder‘! Freut Euch auf fette Sherrysüße, ordentlich Lagerfeuerrauch, würzigen Torf, Malz & Karamell, Feigen, Pflaumen und viele Kräuter – und das alles bei echt gut eingebundenen 59,2%. Der Dram heizt einem mal so richtig ein, da kann der Herbst ruhig kommen. Slàinte!“

PEATWAVE CHAPTER 5: Lagerfeuer trifft auf Sherry-Bombe

Für das fünfte PEATWAVE-Bottling wurde die legendäre CASKHOUND-Spürnase im tiefen Südwesten Schottlands fündig. Galten Tropfen aus den Lowlands für viele Whiskyfans lange Zeit als wenig beachtenswert, hat sich das in den letzten Jahren sehr gewandelt. Denn gerade neuere Brennereien, wie die erst 2014 eröffnete ANNANDALE DISTILLERY, setzen auf Vielseitigkeit und experimentieren u. a. verstärkt mit rauchigen, teils kräftig getorften Abfüllungen. Die PEATWAVE-Reihe will besonders diese neuen Facetten der Whiskywelt erfahrbar machen …

Unser Peated ANNANDALE reifte in zwei Quarter Casks, die zuvor mit fein-nussigem Oloroso und fruchtig-süßem PX Sherry vorbelegt waren. Nach etwas über drei Jahren ergab das Vatting der beiden Fässer schließlich einen Outturn von 283 Flaschen. Der verführerische Mix aus kräftigem Lagerfeuer-Rauch und dem nuancenreichen Aromenspiel der Reifung in zwei verschiedenen Sherryfässern wirkt dank der natürlichen Fassstärke zwar intensiv, aber nie überfordernd. Ein perfekter Lagerfeuer-Dram – und reifer, als sein Alter vermuten lässt. Neugierig geworden? Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken & Genießen!

PEATWAVE AN03-1.2024: ANNANDALE

Lowland Single Malt Scotch Whisky

3 Jahre alt (2021/2024) • 59,2 % ABV Natural Cask Strength

Matured in a First Fill Oloroso & a First Fill PX Quarter Cask (Vatting)

Auflage 283 Flaschen (0,7 l) à 67,90 Euro (UVP)

Nose: Eine Woge üppiger Süße trifft auf intensiven Tabakduft und eine gehörige Portion Holzrauch aus dem Kaminfeuer … auf die glimmende Glut kommt sogleich eine Portion Torf und Ruß, gefolgt von Kräuterhonig, Sherrynoten und der würzigen Süße getrockneter Feigen und Pflaumen, zuletzt zeigen sich Röstaromen, altes Leder und ein Hauch von Bauernhof …

Palate: Sherry! Süße! Torfrauch! Würze! Die Aromen knallen uns nur so um die Ohren – dieser Lowland Malt ist definitiv kein Leisetreter … und nach dem anfänglichen Aromen-Bombardement wird auch danach keine Pause gemacht: würziges Kräutermalzbonbon, rauchiges Karamell, Feigenmarmelade, Tabakblätter, rußige Kohlenschaufel und eine Handvoll Walnüsse vollenden den komplexen Reigen …

Finish: Lang, intensiv und trocken werdend, mit Asche, einem letzten Hauch von Torfrauch, schwarzem Tee, Bitterschokoraspeln und würzigen Holznoten …

Wie es bei uns üblich ist, kommt der Lowland Single Malt in natürlicher Fassstärke daher und ist weder gefärbt noch kühlfiltriert

Der PEATWAVE No. 5 wird ab dem 04. Oktober 2024 bei unseren Handelspartnern erhältlich sein.

Weitere Abfüllungen der Reihe stehen schon in den Startlöchern …

Besuchen Sie unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.