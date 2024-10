fizzz: Zu Besuch in der “Walhalla of Whisky”

Im Gastrokultur-Magazin des Meininger Verlags, fizzz, findet sich ein Bericht über einen Besuch in der “Walhalla of Whisky”, dem Whiskymuseum und Herzensprojekt von Peter “Pit” Krause, das mit über 13.500 Exponaten zum Thema Whisky (und ein wenig Rum) eine international bekannte Attraktion in Regensburg geworden ist.

Pit Krause hat mit der “Walhalla of Whisky” einen Ort geschaffen, der nicht nur dem Schauen, sondern auch und vor allem dem Genießen gewidmet ist.

Ein kurzes Excerpt aus dem ausführlichen Artikel in fizzz greift diese Grundhaltung auf:

Streng genommen ist die „Walhalla“ daher auch kein Museum, sondern wie das historische Vorbild einige Kilometer flussaufwärts eine Ruhmeshalle, in die die „gefallenen Krieger“ – metaphorisch gesprochen für die geleerten Exponate – einziehen dürfen. Dennoch gibt es auch einiges zu lernen im Regensburger „Whisky-Museum“, allen voran natürlich über die Geschichte und das Handwerk der Whisky-Produktion. Skurrilitäten wie Whisky-Kondome oder eine Flasche mit zwei in Whisky konservierten Königskobras – deren Inhalt bleibt aller Voraussicht nach unangetastet – gehören ebenso dazu.

Den gesamten lesenswerten Artikel können Sie hier finden…

Tasting in der Walhalla of Whisky – Bild: Walhalla of Whisky