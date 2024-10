Exklusiv: Video-Interview mit Jaakko Joki, Master Distiller bei der Teerenpeli Distillery

Auch heute wollen wir Sie mit einem Video wieder nach Finnland entführen – zur ältesten Whiskydestillerie dort, Teerenpeli in Lahti. Dass sie schon einmal der beste Worldwide Whisky Producer des Jahres geworden ist und auch in diesem Jahr wieder nominiert wurde, liegt nicht zuletzt an der hervorragenden Qualität ihrer Whiskys – und die liegt nicht zuletzt an Jaakko Joki, dem Master Distiller der Brennerei.

Jaakko Joki hat eine interessante Karriere hinter sich – vom Koch über den Elekrtiker zum Distiller, und in dem knapp über drei Minuten langen Video erzählt er nicht nur darüber, sondern auch über seine Gedanken zur Destillation und zu dem, was Teerenpeli in seinen Augen einzigartig macht.

Viel Vergnügen mit dem Video, das sie natürlich auch auf unserem Youtube-Kanal sehen können. Und wenn Sie uns dort ein Abonnement lassen, würde uns das sehr freuen.