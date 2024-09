Whisky im Bild: Zu Besuch bei Teerenpeli, Finnlands erster und größter Whisky-Destillerie

Die finnische Stadt Lahti, etwa 100 Kilometer nördlich von Helsinki gelegen, ist die Geburtsstadt des finnischen Fußball-Rekordnationalspielers Jari Litmanen, berühmt wegen ihrer Salpausselkä-Schanzen – und in der Whisky-Welt mindestens seit 2002 bekannt für den dort hergestellten Whisky. Denn in diesem Jahr begann die Teerenpeli Distillery mit der Herstellung ihres Single Malts.

Ein Restaurant als Ursprung der größten Whisky-Destillerie Finnlands

Ursprünglich ist, oder besser war, Teerenpeli allerdings eine Bar in Vapaudenkatu, die 1994 von Anssi und Marianne Pyysing gegründet wurde. Unter der Adresse Rautatienkatu 13 in Taivaanranta gab es bald ein weiteres Restaurant; es hatte es neben Speisen auch Biere im Angebot. Im folgenden Jahr begann Teerenpeli bereits mit dem Brauen ihres eigenen Bieres, dies noch in einem nahe des Restaurants gelegenen Gebäudes. Die Brauerei zog 2002 dann in den Keller des Teerenpeli Bar und Restaurants. Und mit ihr kamen auch zwei kleine Brennblasen ins Kellergeschoss, und die Teerenpeli Whisky-Produktion begann.

Mehr als 30 Jahre später hat sich aus dem Teerenpeli Restaurant die Teerenpeli Group entwickelt. Zu ihr gehören acht Teerenpeli Bars in Lahti, Helsinki, Jyväskylä, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku – und seit März 2024 auch Kuopio. Teerenpeli’s Bar und Restaurant in der Rautatienkatu ist jetzt das à la carte Restaurant Taivaanranta. Ein weiteres Restaurant mit einem großen Angebot an Teerenpeli Bieren befindet sich in Lahti auf der Vapaudenkatu, und ein weiteres Teerenpeli Restaurant öffnet während des Sommers am Hafen von Lahti. Die Brauerei und ehemalige Whisky-Brennerei im Keller des Restaurant auf der Rautatienkatu ist nun eine kleine und sehr feine Event Location. Hier lagern noch einige Fässer, die im Privatbesitz sind. Und eine kleine Destillations-Anlage befindet sich noch hier, hier wird jetzt ausschließlich Gin produziert. Denn die Brauerei und die eigentliche Malt Whisky Brennerei mussten umziehen.

Doch bevor wir uns auf den Weg begeben zur etwas außerhalb Lahti liegenden und neu errichteten Teerenpeli Brewery & Distillery: Folgen Sie uns doch bitte ins Kellergeschoss, wo der Weg des Teerenpeli Single Malt Whiskys begann.

Die neue Teerenpeli Destillerie

Durch den Teerenpeli-Neubau in einem kleinen Industriegebiet in direkter Nähe zur Innenstadt von Lahti – hierhin zog als erstes die Teerenpeli Brewery – ergaben sich auch für die Teerenpeli Distillery neue Möglichkeiten und Perspektiven. Die Pot Stills für die neue Teerenpeli Destillerie schuf die berühmte schottische Firma Forsyths aus Rothes. Seit 2015 produziert hier nun, angelehnt an die Whisky-Herstellung Schottlands, diese größte Single Malt Destillerie Finnlands bis zu 160.000 Liter pro Jahr. Zur Teerenpeli Brewery & Distillery gehört selbstverständlich auch ein Besucherzentrum, das eine aus anderen skandinavischen Länder bekannte Besonderheit aufweist. Der Verkauf von Getränken mit mehr als 5,5 Vol. % obliegt in Finnland der Firma Alko. Deshalb ist in der Teerenpeli Brewery & Distillery der Erwerb ihrer Single Malts nicht möglich.

Direkt an die Gebäude der Brauerei und Brennerei angrenzend befinden sich die Whisky-Lagerhäuser. Teerenpeli verwendet (und recycelt so) Übersee-Container, die für den ursprünglichen Gebrauch nicht mehr geeignet sind.

Mit unserer Bildergalerie führen wir Sie einmal kurz durch die Teerenpeli Distillery inklusive Besucherzentrum, Tasting Room und ware houses.

Im Sinne der Transparenz zu unseren Artikeln geben wir bekannt, dass die Kosten des Aufenthalts in Finnland von der Teerenpeli Brewery & Distillery übernommen wurden. Sämtliche anderen Flug- und Reisekosten wurden von der Redaktion getragen.