Exklusiv-Video: Die Geschichte von Teerenpeeli in ihren Abfüllungen

Nach unserem fotografischen Rundgang durch die Destillerie Teerenpeli in Lahti, Finnland, bringen wir Ihnen heute ein kurzes Video, in dem Sales Managerin Veera Pastinen über die Anfänge und den Erfolg der Brennerei erzählt – aber nicht trocken mit Zahlen und Daten, sondern anhand einer Galerie der wichtigsten Abfüllungen der Brennerei. Nebenbei werfen wir auch einen kurzen Blick auf die Stills und den Spirit Safe der ersten Brennerei, die sich im Keller eines Restaurants in Lahti befand und wo heute noch der (ausgezeichnete) Gin von Teerenpeli gebrannt wird.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem vier Minuten langen Video, das Sie wie immer auch auf unserem Youtube-Kanal finden. Weitere Berichte aus Teerenpeli werden folgen.